Четыре российских бизнесмена, уехавшие в Лондон из-за уголовного преследования, вернутся в Россию
Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Генпрокуратура согласилась отменить международный розыск и «продолжить расследования в отношении бизнесменов без лишения свободы». Уголовное дело против одного из них вообще прекращено.
Комментарии3
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olegleon 24 июля 2018 | 20:38
им плохо в Лондоне живётся или им решили вернуть бизнес?
edyunia 24 июля 2018 | 20:41
Вот что новичок животворящий делает.
satttana_perrrkele 24 июля 2018 | 20:42
прослышали, голубчики, что взялись за пытающих цыриков и сподобились?
Дурачки какие: камера будет общей и простата их тоже...
Это каким же нужно быть дебилом, чтобы после того как стырил, сумел убежать (в Лондон!), с ворованым!!! Не только там всё просрать, а еще и "вернуться" - это они ТАМ сколько же накосячили, что Лефортово кажется "защитой"??