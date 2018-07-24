Четыре российских бизнесмена, уехавшие в Лондон из-за уголовного преследования, вернутся в Россию

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Генпрокуратура согласилась отменить международный розыск и «продолжить расследования в отношении бизнесменов без лишения свободы». Уголовное дело против одного из них вообще прекращено.