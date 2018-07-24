Американские сенаторы в скором времени представят законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России
Американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес в скором времени представят законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России. В совместном заявлении демократа и республиканца говорится, что предлагаемые ограничительные меры коснутся энергетики, финансов, а также российского госдолга. Кроме того, в документе будет прописано, что США не смогут выйти из НАТО без согласия Сената.
Комментарии3
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sokal123 24 июля 2018 | 20:39
Пока Трамп Любится с другом Вовой ,надо срочно вводить санкции.
oneoretwo 24 июля 2018 | 20:41
...шампанского в дурку !...
ura_123 24 июля 2018 | 20:42
Нормально так Трампу сенаторы подсрачник дали)))