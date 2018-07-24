Американские сенаторы в скором времени представят законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России

Американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес в скором времени представят законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России. В совместном заявлении демократа и республиканца говорится, что предлагаемые ограничительные меры коснутся энергетики, финансов, а также российского госдолга. Кроме того, в документе будет прописано, что США не смогут выйти из НАТО без согласия Сената.