Соединенные Штаты могут располагать секретной информацией о встрече тет-а-тет Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки. По сведениям издания Политико, возможностью по сбору такой информации располагает некая сверхсекретная спецслужба США. Ее эксперты специализируются на перехвате сообщений «на лету», — поясняет издание. Его источники утверждают, что эта служба собирала информацию не только во время саммита, но и непосредственно из Кремля.