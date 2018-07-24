Соединенные Штаты могут располагать секретной информацией о встрече тет-а-тет Владимира Путина с Дональдом Трампом
Соединенные Штаты могут располагать секретной информацией о встрече тет-а-тет Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки. По сведениям издания Политико, возможностью по сбору такой информации располагает некая сверхсекретная спецслужба США. Ее эксперты специализируются на перехвате сообщений «на лету», — поясняет издание. Его источники утверждают, что эта служба собирала информацию не только во время саммита, но и непосредственно из Кремля.
Комментарии5
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compare 24 июля 2018 | 20:35
а что? наука и техника,это такая бездна,в которой можно встретить все,даже то,чего "нет"...
j_hasan 24 июля 2018 | 20:41
А НАШ то знал об этом? Сейчас, поди, в холодном поту...
olegleon 24 июля 2018 | 20:36
серьёзно? США могут располагать информацией на которой из 4 человек двое были гражданами США?!
edyunia 24 июля 2018 | 20:38
olegleon: \\двое были гражданами США?!\\
Да, но возможно и русские слили, их тоже было двое.
monkur 24 июля 2018 | 20:37
Может сверх, сверх... самая секретная служба:)