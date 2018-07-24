Британский принц Гарри и певец Элтон Джон создают организацию по борьбе со СПИДом
Об этом они объявили на конференции в Амстердаме, посвященной вирусу иммунодефицита. Организация будет работать над предотвращением заражения ВИЧ среди молодежи, и, в частности, мужчин. По сведениям телеканала Скай Ньюс, на реализацию проекта будут направлены миллиарды долларов. В апреле этого года Элтон Джон сообщил, что несколько лет является носителем ВИЧ.
Комментарии4
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olegleon 24 июля 2018 | 20:26
"на реализацию проекта будут направлены миллиарды долларов."
деньги пенсионеров тратят!
hastings 24 июля 2018 | 20:26
Лучше бы организацию по борьбе с грехом содомский организовал. Пригласил бы наших православных активистов и казаков для праведного дела.
zemljanka 24 июля 2018 | 20:35
Успешной работы.
compare 24 июля 2018 | 20:41
доброе дело от порядочных людей(сейчас.портки начнут бросать то,что окажется под рукой-а оказаться может,только д...мо)..ла и хрен с ними. наши "Ортисты и пИвцы с пИвицами,не разгонятся на такое,про "принца" и говорить глупо-не те "родословные" у нашей "илитки"...