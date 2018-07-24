Британский принц Гарри и певец Элтон Джон создают организацию по борьбе со СПИДом

Об этом они объявили на конференции в Амстердаме, посвященной вирусу иммунодефицита. Организация будет работать над предотвращением заражения ВИЧ среди молодежи, и, в частности, мужчин. По сведениям телеканала Скай Ньюс, на реализацию проекта будут направлены миллиарды долларов. В апреле этого года Элтон Джон сообщил, что несколько лет является носителем ВИЧ.