В центре Москвы обокрали квартиру, где живет дочь губернатора Сахалинской области Алиса Кожемяко
Как сообщили РБК источники в столичной полиции, из квартиры на Новом Арбате неизвестные похитили шкатулку, в которой хранились 18 тысяч долларов. Сам губернатор Олег Кожемяко был сегодня у Владимира Путина. Обсуждался вопрос о строительстве моста, соединяющего остров с материком.
Комментарии11
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liliputin_fashist 24 июля 2018 | 20:05
Готов пожать руку похитителям. Украсть у воров - это благородно. А вот красть у пенсионеров, как путлер и К - зашквар и западло.
semia 24 июля 2018 | 20:12
Вон Кожемяка опять наворует ,опять же мост... Хорошо воровать у таких воров.Они даже не скажут честно сколько у них украли!
eniro 24 июля 2018 | 20:21
Шкатулка с 18тыс. дол.? Да не смешите, уж! Цифра наверняка названа только для "заведения дела".
monkur 24 июля 2018 | 20:24
Не, на мост суммы не хватит:(
fikus74 24 июля 2018 | 20:25
браво - давайте еще.
navsegda 24 июля 2018 | 20:27
Вор абы-куда не полезет
zemljanka 24 июля 2018 | 20:30
Дочечка - это искать похитителей.
А строить мост - это глобальная история. Государева с близким кругом...
petrivanov 24 июля 2018 | 20:33
А может быть это сам губернатор пробрался в квартиру дочери втихаря, и забрал 18 000 долларов, чтобы вложить их в экономику Сахалина?
ura_123 24 июля 2018 | 20:35
Для чего каждый из жуликов и воров поставленных на кормление в регионы покупает квартиру в Москве?
compare 24 июля 2018 | 20:37
все.не будет "моста"-деньги на него украли...
russo_vatnik 24 июля 2018 | 20:39
Позарились на панельную однушку в Бутово?! О времена, о нравы!!!!!