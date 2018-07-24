В центре Москвы обокрали квартиру, где живет дочь губернатора Сахалинской области Алиса Кожемяко

Как сообщили РБК источники в столичной полиции, из квартиры на Новом Арбате неизвестные похитили шкатулку, в которой хранились 18 тысяч долларов. Сам губернатор Олег Кожемяко был сегодня у Владимира Путина. Обсуждался вопрос о строительстве моста, соединяющего остров с материком.