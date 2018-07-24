Россия, Китай и Иран наиболее активно осуществляют шпионскую деятельность в Германии
Другие страны, в том числе и западные, также к этому причастны. Об этом говорится в ежегодном докладе Федеральной службы защиты конституции ФРГ. В докладе отмечается, что Россия пытается влиять на общественное мнение в Германии с использованием соцсетей и микроблогов, спонсируемых государством. В них проводится целенаправленная кампания по дезинформации. При этом авторы доклада заявляют, что кибервмешательства со стороны России в выборы Бундестаг в прошлом году не отмечены.
Комментарии7
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sagen 24 июля 2018 | 20:10
Про Россию не скажу, а вот Китай создал целую шпионскую сеть под видом ресторанов китайской кухни. Это целые комплексы с недорогой едой, типа шведского стола и с кулинарным шоу, когда при вас что-то жарят. Все это привлекает немцев, Внутри куча китайцев работает, которые для европейцев действительно на одно лицо. Что там внутри, не понять. Но у всех при входе золотые рыбки в аквариумах или в бассейнах и цвет и подбор рыбок что-то означает. И еще толпы китайских студентов.
olegleon 24 июля 2018 | 20:23
sagen: если три красных рыбки, то значит встреча с агентом в 3 часа. если все золотые, то значит агенту присвоено звание героя. если же все рыбки красные, то это знак провала явки
zemljanka 24 июля 2018 | 20:19
Шпиономания стала нормой.
В ответ на служивых хакероа.
kama 24 июля 2018 | 20:19
Федеральная служба защиты конституции - нам такая тоже не помешает.
pravdatut 24 июля 2018 | 20:21
Московские вербуют при помощи водки и женщин.
prusol 24 июля 2018 | 20:26
А они привели конкретные доказательства этого "влияния"? Пока это всего лишь фразы.
mamiluk 24 июля 2018 | 20:39
Они что совсем сбрендили...зачем будить спящую собаку...?Лазят куда ни попадя,наследят "новичками" ,полониями,а потом по своим рупорам и "правом на голос"-кричат о какой-то "русофобии"...и что кругом "враги обложили"...