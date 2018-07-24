Россия, Китай и Иран наиболее активно осуществляют шпионскую деятельность в Германии

Другие страны, в том числе и западные, также к этому причастны. Об этом говорится в ежегодном докладе Федеральной службы защиты конституции ФРГ. В докладе отмечается, что Россия пытается влиять на общественное мнение в Германии с использованием соцсетей и микроблогов, спонсируемых государством. В них проводится целенаправленная кампания по дезинформации. При этом авторы доклада заявляют, что кибервмешательства со стороны России в выборы Бундестаг в прошлом году не отмечены.