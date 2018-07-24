60 шахтеров Дарасунского золотодобывающего рудника в Забайкалье объявили голодовку
Как передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, им с мая не выплачивают зарплату. В СК уточнили, что перебои с зарплатами на руднике наблюдаются с начала года. 24 июля 90 шахтеров приостановили работу. 33 из них объявили голодовку. Сегодня к ней присоединились еще 27 человек. Представление о невыплате зарплат руководству рудника вынесли еще 16 июля. Долги предприятия перед горняками на сегодняшний день составляют 35 миллионов рублей.
Комментарии12
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edyunia 24 июля 2018 | 20:13
https://echo.msk.ru/news/2246168-echo.html
zemljanka 24 июля 2018 | 20:15
Позор!
Путин - батюшка - помоги!
serhio_25__ 24 июля 2018 | 20:37
zemljanka: Кому позор? Буржуям, которые зп не платят?
balmont 24 июля 2018 | 20:16
Странные эти шахтёры. Не выплачивают деньги, берите золотом!
mordvinyka_zabiyka 24 июля 2018 | 20:18
balmont: надо в Крым их по путёвке отправить
prusol 24 июля 2018 | 20:21
Они, как её объявили? Так же как Сенцов? До конца и с витаминами?
ura_123 24 июля 2018 | 20:32
prusol: Не,как сержант Агеев,с сокамерниками трескающий сало.
prusol 24 июля 2018 | 20:39
ura_123: А разве "сержант Агеев" отказывался от еды?
vbsvob 24 июля 2018 | 20:23
Продолжение лихих девяностых: шахтёрам денег не дают, у нас в почёте рабский труд.
serhio_25__ 24 июля 2018 | 20:40
vbsvob: Никакого отношения к 90м это не имеет. В 90х не платили зп на всех крупных предприятиях и включая угольные шахты, которые на тот момент были государственными.
А это "мелкая лавочка"с частным собственником. Такое бывает во всех странах мира.
ura_123 24 июля 2018 | 20:29
Денег нет,но вы держитесь! Главное,хорошего настроения)))) (с)
pomeranche 24 июля 2018 | 20:37
Весь посёлок зависит от рудника который нерентабелен и его хотят закрыть. Тогда и голодовку объявлять не придётся. Погуглите и найдёте много интересного по тому предприятию.