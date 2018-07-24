60 шахтеров Дарасунского золотодобывающего рудника в Забайкалье объявили голодовку

Как передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, им с мая не выплачивают зарплату. В СК уточнили, что перебои с зарплатами на руднике наблюдаются с начала года. 24 июля 90 шахтеров приостановили работу. 33 из них объявили голодовку. Сегодня к ней присоединились еще 27 человек. Представление о невыплате зарплат руководству рудника вынесли еще 16 июля. Долги предприятия перед горняками на сегодняшний день составляют 35 миллионов рублей.