Глава Роснано Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении 240 миллионов рублей у МРСКЦентра. Как сообщил Интерфаксу ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, сегодня в Мещанском суде об этом ходатайствовали адвокаты, и прокуратура против заявленного ходатайства не возражала. По словам Мельникова, на скамье подсудимых пять человек, они находятся под стражей уже несколько лет. За это время один из них – Александр Пивоваров – получил инвалидность, и ОНК будет добиваться его освобождения.