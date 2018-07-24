Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении 240 миллионов рублей у МРСКЦентра
Глава Роснано Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении 240 миллионов рублей у МРСКЦентра. Как сообщил Интерфаксу ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, сегодня в Мещанском суде об этом ходатайствовали адвокаты, и прокуратура против заявленного ходатайства не возражала. По словам Мельникова, на скамье подсудимых пять человек, они находятся под стражей уже несколько лет. За это время один из них – Александр Пивоваров – получил инвалидность, и ОНК будет добиваться его освобождения.
Комментарии13
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sandro_007 24 июля 2018 | 20:05
После вынесенной из дома правительства коробки с долларами он стал осторожней.
liliputin_fashist 24 июля 2018 | 20:07
sandro_007: Такой же свидетель, как и сердюков. Плешивый карлик-пахан отмажет.
sandro_007 24 июля 2018 | 20:20
liliputin_fashist:
Сама судьба хранила этого сытого жулика.
ku111ku 24 июля 2018 | 20:27
liliputin_fashist: Что же всё свидетелем то? Пора бы уже и на нары...
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 20:32
ku111ku: рыжий отчалить - вслед за ним поплывёте. Он у Путина всю либерастню крышует
neburzhui2 24 июля 2018 | 20:15
о хищении 240 миллионов рублей
Мелко плавают ребята - подумал Чубайс.
navsegda 24 июля 2018 | 20:25
neburzhui2: туда-сюда в рэсторан сходиль
zemljanka 24 июля 2018 | 20:12
"В огне не тонет, в воде не горит..."
Отгадка - Чубайс.
olegleon 24 июля 2018 | 20:20
zemljanka: "... и под суд не попадает"
hiryrg 24 июля 2018 | 20:14
Так тебе и надо! Но не переживай...Выкрутишься гнида!
prusol 24 июля 2018 | 20:19
А это не тот случай, когда от свидетеля до подозреваемого очень короткое расстояние?
rips4 24 июля 2018 | 20:25
Пока едросня , выросшая из "наш дом россия", а до этого "выбор россии" , у власти- рыжий вор может не беспокоиться , как и Венедиктов кучерявый...
А вот сынка повесят, как пить дать!
irinakingsize1 24 июля 2018 | 20:25
Не прошло и 30 лет, как Толей заинтересовались. А всё оберег! -какая-то страшная буржуинская тайна про приватизацию бережет Толю и будет, видимо, беречь до конца дней его.