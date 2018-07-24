Суд по делу бывшего первого зама руководителя столичного главка СК Дениса Никандрова начнется в Мосгорсуде 26 июля
В этот день состоятся предварительные слушания. Они по закону пройдут в закрытом режиме. Никандров обвиняется в коррупции. Ранее он заключил соглашение со следствием и его дело должно рассматриваться в особом порядке.
Комментарии6
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sasass 24 июля 2018 | 20:06
Народ судят в открытом режиме , а своих так нельзя..
irinakingsize1 24 июля 2018 | 20:10
Я человек добрый. Поэтому : Счастливенько отсидеть и на свободу с чистой совестью!
prusol 24 июля 2018 | 20:11
Интересно, как он ведёт себя, оказавшись визави своих бывших коллег?
tks 24 июля 2018 | 20:25
prusol: Жалко.
"Мюллер - Штирлицу:
- Мне нравится, как вы держитесь — сказал Мюллер Штирлицу в камере пыток, мои на Вашем месте раскисали."
prusol 24 июля 2018 | 20:30
tks: А может быть он как партизан, стоит с гордо поднятой головой и отрицает все обвинения в его адрес? Кстати, а у них принято сдавать своих бывших коллег?
tks 24 июля 2018 | 20:19
Сотрудничество со следствием облегчает совесть и удлиняет срок )))