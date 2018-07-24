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19:31, 24 июля 2018

Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в США

Дональд Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в США. При этом у себя в Твиттере Трамп пишет, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем он. В ноябре будут переизбираться 35 из 100 американских сенаторов.

Комментарии

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danko1 24 июля 2018 | 19:37

Что-что, а троллить Трамп умеет.

glotov 24 июля 2018 | 19:42

danko1: Всего-навсего повторяет тактику политических конкурентов

zemljanka 24 июля 2018 | 19:45

Правильно боится. Стал козленочком после водицы, выпитой в Хельсинки...

nowyrusic 24 июля 2018 | 19:44

danko1: Я не понимаю зачем Трамп себя идиотом выставляет.
Неужели его положение так хреново, что уже пустился во все тяжкие?
Или действительно идиот?
Судя по тому, что сотворил на пресс-конференции в Хельсинки он действительно не очень умен.

honduras_na_colyme 24 июля 2018 | 20:04

nowyrusic: Его положение значительно хуже, нежели думают даже многие понимающие пиплы.
Мюллер превосходит Трампа практически по всем основным человеческим качествам, а уж по профессионализму эдак на порядок.
У Мюллера на Трампа материала уже с головой и на незаконное финансирование, и на подкуп, и на сговор, и, что хуже всего при его должности - на препятствование правосудию.
А когда пойдут вопросы Трампу в суде над Манафортом, то там легко дойдёт до вранья под присягой, а Клинтон в своё время за такое чуть не улетел из кресла, причём сабж был совершенно некриминальный.
Трампачи точно не знают, что у Мюллера в мешке Санта-Клауса, но уже видно, что догадываются, что там полный абзац.
Ну, а Мюллер, как умный и профессиональный расследователь, не будет ничего предъявлять Трампу до последнего момента.
Зато когда момент настанет, то мало не покажется.
Ну, как-то так.

edyunia 24 июля 2018 | 19:39

\\Трамп опасается\\
О времена! О нравы!
И этот человек ПРЕЗИДЕНТ?
Путинская Россия будет помогать Демократической партии США?
Не умные становятся миллионерами и президентами.

navsegda 24 июля 2018 | 19:45

Конечно Россия будет помогать демократам ..... поддержкой Трампа

timwlad79 24 июля 2018 | 19:48

Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в США
Дональд Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в США. При этом у себя в Твиттере Трамп пишет, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем он. В ноябре будут переизбираться 35 из 100 американских сенаторов.
--------------
Ну вообще какой смысл ставить на тех кто кинет пользуясь своей неприкосновенностью?!
Так что господин Трамп,Россия не будет ставить ни на одну политическую силу ни в США,ни на Украине и вообще где либо,так как мировая политическая система созданная США в 1990тых годах это тотальная коррупция кидалово на примере "Мистралей" и того же Северного Потока 2 и прочих проектов.
На западе тотальный глобальный кризис недоверия и глубокий кризтис системы где корпорации ведут частные войны во всех странах где удалось коррумпировать правящую элиту.
Господин Трамп,смысла нет вообще даже писать о выборах в США так как выигрывает в США всегда рыночная выгода,но не политическое здравомыслие.
Просто тренд сейчас пошёл на укрепление государственных институтов и капитал вкладывать будет не в идеологию,но в экономику.
В идеологию вкладывать бесполезно,так как коррумпированы все начиная с бомжей.
Так что укреплять будут исполнительную власть на основе типа либерального маккартизма.
Католическая и Православная основа будет востребована во всех странах.
У кого её нет,тот должен делать выбор.

zorkin75 24 июля 2018 | 20:01

timwlad79: У вас выбор сделан за 11-80.

(комментарий скрыт)

putin_itogy 24 июля 2018 | 20:01

Дожили...!
Впервые за 257 лет, Великая Америка,
в зависимости от российских политических хулиганов гопников!!
Джорж Вашингтон и Линкольн переворачиваются в Горбу..

nds_01 24 июля 2018 | 20:06

Дональд Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в США
____________________________________

Ну да... ГРУ начнет взламывать всё что ни попадя у республиканцев: серверы, почту, телефоны, холодильники, микроволновки.

sasass 24 июля 2018 | 20:09

Трам настоящий артист , уже перещеголял Рейгена...

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