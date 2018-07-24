Дональд Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в США. При этом у себя в Твиттере Трамп пишет, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем он. В ноябре будут переизбираться 35 из 100 американских сенаторов.