Военная операция против ИГИЛ* в Сирии продлится еще как минимум 2-3 месяца

Об этом, как передает РИА, заявил представитель возглавляемой США коалиции. Между тем, в российском министерстве обороны утверждают, что никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операции в Сирии американскими военнослужащими объективно больше не существует. У Штатов есть лишь одна возможность задержаться в Сирии – это начать взаимодействие с Москвой и Дамаском по возвращению беженцев, — полагают в российском военном ведомстве.

* — деятельность организации запрещена на территории России