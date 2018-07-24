Военная операция против ИГИЛ* в Сирии продлится еще как минимум 2-3 месяца
Об этом, как передает РИА, заявил представитель возглавляемой США коалиции. Между тем, в российском министерстве обороны утверждают, что никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операции в Сирии американскими военнослужащими объективно больше не существует. У Штатов есть лишь одна возможность задержаться в Сирии – это начать взаимодействие с Москвой и Дамаском по возвращению беженцев, — полагают в российском военном ведомстве.
* — деятельность организации запрещена на территории России
Комментарии14
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luger_max_otto 24 июля 2018 | 19:40
Э... Сколько раз там уже одерживалась победа и выводились войска?
danko_voila 24 июля 2018 | 19:41
luger_max_otto: э ... Где старая неодекватка данко1 спец по игилам?
pmasel 24 июля 2018 | 19:53
Так наши больше за друга Асада воюют, а не против ИГИЛ, запрещенный в России. А где наши были, когда коалиция против этих террористов в Ираке воевала? А они там между прочим пол страны захватили.
sagen 24 июля 2018 | 20:12
luger_max_otto: Это они из Чечни свежих завезли.
navsegda 24 июля 2018 | 19:43
Ага , счас США разбежались спрашивать разрешения у русских бомбить ИГИЛ , вот возьмут и останутся и что сделает Россия ? НИ-ЧЕ-ГО
Quod licet Iovi, non licet bovi
neburzhui2 24 июля 2018 | 19:46
navsegda:
Военные базы теперь там навсегда...
glotov 24 июля 2018 | 19:47
-Такой я дурак,чтоб съехать отсюда! (Шариков)
sokal123 24 июля 2018 | 19:52
glotov: Путин будет воевать всю нашу жизнь.
jetsam 24 июля 2018 | 20:06
sokal123: неа. воевать он будет всю свою жизнь.
а вашу жизнь он будет проматывать, раздаривать, объегоривать, разменивать...
sokal123 24 июля 2018 | 20:35
jetsam: Мою точно не будет . Уехал я от него в Добрую Страну. Чего и вам желаю.
oneoretwo 24 июля 2018 | 19:56
...так плешивый что-то около года тому как всех там победил и уже вывел войска....
semper_fidelis 24 июля 2018 | 20:03
Продлилась бы меньше, не помогай США и Израиль бармалеям.
jetsam 24 июля 2018 | 20:03
@продлится еще как минимум 2-3 месяца@
потом еще полгода, потом
@продлится еще как минимум 2-3 месяца@
потом еще полгода, потом
@продлится еще как минимум 2-3 месяца@
....
а потом забайкальский юго-сирийский округ проведет плановые учения....
sasass 24 июля 2018 | 20:14
Реально там воюет только Израиль - все остальные в потешные войны играют...