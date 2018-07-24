Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания Жанне Булах
Гражданка США – жена бывшего вице-премьера Подмосковья Алексея Кузнецова — осуждена по обвинению в хищении более 11 миллиардов рублей из регионального бюджета. Таким образом заочный приговор Булах, по которому она получила 11 лет колонии, вступил в силу.
Комментарии10
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pro_hanov 24 июля 2018 | 19:39
11 лет колонии мало, надо её заочно расстрелять.
nowyrusic 24 июля 2018 | 19:58
pro_hanov: Заочная отсидка в колонии строго режима тоже не сахар.
Особенно 11 лет заочно сидеть ... трудная судьба у гражданки США.
Она сама себя жалеет лежа у бассейна в штате Флорида.
midnightblues 24 июля 2018 | 19:59
pro_hanov: Ну-ее нахождение всем известно,тусовка Голливуда
Но она же не писала разоблачений-а просто тырила
своя
danko1 24 июля 2018 | 19:40
Всё, как обычно, для воров во власти.
Дают сбежать вместе с награбленным, а потом и уголовное дело заводят.
cattt 24 июля 2018 | 19:58
danko1: точно акая история была в Сочи на строительстве олимпийских объектов.
danko1 24 июля 2018 | 20:15
cattt: Таких историй - бесконечное количество.
Митрофанов, Скрынник, Степанова, похитившая средсттва НДС и т.д.
sasass 24 июля 2018 | 20:17
Она своя - дали для приличия ...
nikolaitschi 24 июля 2018 | 20:24
Даже в Крым съездить не сможет. И из-за чего! Теперь средний виолончелист в десять раз больше зарабатывает.
serjo1977 24 июля 2018 | 20:33
nikolaitschi: Даже в Крым съездить не сможет.
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Зато, сможет его купить... :-))
proxozhij 24 июля 2018 | 20:35
Для таких самое худшее наказание — приговорить к жизни в России.