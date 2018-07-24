Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания Жанне Булах

Гражданка США – жена бывшего вице-премьера Подмосковья Алексея Кузнецова — осуждена по обвинению в хищении более 11 миллиардов рублей из регионального бюджета. Таким образом заочный приговор Булах, по которому она получила 11 лет колонии, вступил в силу.