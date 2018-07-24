Суд по мере пресечения сотрудникам ярославской колонии, где пытали заключенного, может состояться завтра
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах региона. Впрочем, в пресс-службе Ярославского областного суда, агентству сообщили, что пока ходатайств следствия об избрании меры пресечения сотрудникам колонии не поступало. Ранее сообщалось, что все участники избиения, попавшие на резонансное видео, идентифицированы, задержаны 6 человек.
Комментарии7
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danko_voila 24 июля 2018 | 19:39
Где старуха данко1 спец по судам?
zemljanka 24 июля 2018 | 19:41
Людоедство.
danko_voila 24 июля 2018 | 19:43
zemljanka: пицца пережаренная.
sokal123 24 июля 2018 | 19:50
zemljanka: Это же родные наши пехотинцы Путина ,как можно судить таких прекрасных людей. Они же людоеды -мать родную съедят .
prusol 24 июля 2018 | 19:48
Только под стражу: это настоящие садисты и они более чем опасны для общества.
croaker 24 июля 2018 | 19:50
У ярославских судей случится когнитивный диссонанс: с одной стороны, они всех бы оправдали - как-никак свои,да и судить не за что (по их понятиям!), с другой стороны, какие-то сволочи (по их понятиям!) растрезвонили на всю страну,раздули пустячок и теперь руководству надо как-то угодить. Они бы с удовольствием осудили бы адвокатшу, опубликовавшую запись.
tanber 24 июля 2018 | 20:02
Ну да. А зато в америки негров вешают. И бутылками пытают и истязают бедный народ а мы ждем приказа чтобы приносить веревки когда уже просто вешать начнут!