Суд по мере пресечения сотрудникам ярославской колонии, где пытали заключенного, может состояться завтра

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах региона. Впрочем, в пресс-службе Ярославского областного суда, агентству сообщили, что пока ходатайств следствия об избрании меры пресечения сотрудникам колонии не поступало. Ранее сообщалось, что все участники избиения, попавшие на резонансное видео, идентифицированы, задержаны 6 человек.