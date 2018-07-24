Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня приняла у себя в Берлине министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня приняла у себя в Берлине министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Во встрече принимали участие также министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и председатель Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Как сообщил «Эху» представитель администрации канцлера, во время переговоров обсуждалась «ситуация на Ближнем Востоке в общем и, в особенности, положение в Сирии».

По информации российской стороны, речь шла о подготовке условий возвращения беженцев в Сирию и продвижении «политического процесса» в этой стране. Ранее стало известно, что Германия приняла 47 членов сирийской организации «Белые каски», которые бежали от наступающей армии Асада, поддерживаемой российскими войсками. ФРГ, со своей стороны, в течение нескольких лет оказывало этой организации финансовую помощь.

Кроме того, стороны затронули конфликт в Восточной Украине и работу в так называемом «нормандском формате», представленном Россией, Германией, Францией и Украиной. Ангела Меркель и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече во время телефонного разговора на прошлой неделе, подчеркнул представитель канцлера.

Лавров и Герасимов в прошлую среду посетили с визитом Израиль, где также обсуждался сирийский конфликт и отношения с Ираном, который тоже поддерживает сирийскую армию. Израиль решительно выступает против военного присутствия вблизи своих границ. Германия воспринимается как посредник между сторонами конфликта.