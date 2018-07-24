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19:04, 24 июля 2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня приняла у себя в Берлине министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня приняла у себя в Берлине министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Во встрече принимали участие также министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и председатель Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Как сообщил «Эху» представитель администрации канцлера, во время переговоров обсуждалась «ситуация на Ближнем Востоке в общем и, в особенности, положение в Сирии».

По информации российской стороны, речь шла о подготовке условий возвращения беженцев в Сирию и продвижении «политического процесса» в этой стране. Ранее стало известно, что Германия приняла 47 членов сирийской организации «Белые каски», которые бежали от наступающей армии Асада, поддерживаемой российскими войсками. ФРГ, со своей стороны, в течение нескольких лет оказывало этой организации финансовую помощь.

Кроме того, стороны затронули конфликт в Восточной Украине и работу в так называемом «нормандском формате», представленном Россией, Германией, Францией и Украиной. Ангела Меркель и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече во время телефонного разговора на прошлой неделе, подчеркнул представитель канцлера.

Лавров и Герасимов в прошлую среду посетили с визитом Израиль, где также обсуждался сирийский конфликт и отношения с Ираном, который тоже поддерживает сирийскую армию. Израиль решительно выступает против военного присутствия вблизи своих границ. Германия воспринимается как посредник между сторонами конфликта.

Комментарии

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andreykochnev 24 июля 2018 | 19:20

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

neburzhui2 24 июля 2018 | 19:22

Германия подскажет как с евреями поступать ? :-))

neburzhui2 24 июля 2018 | 19:26

Меркель советует Лаврову иранцев на бандеровцев поменять. :-))

vilingrad 24 июля 2018 | 19:31

neburzhui2: Германия подскажет как с евреями поступать"
"Меркель советует Лаврову иранцев на бандеровцев поменять"
Ты хоть себе нравишься иногда, когда выпьешь рюzzкий татаро-монгол? Тебя-то точно никто не любит- воздух ты явно не озонируешь:)

neburzhui2 24 июля 2018 | 19:37

vilingrad:
Я немец . Ферштеен ?

mordvinyka_zabiyka 24 июля 2018 | 19:48

neburzhui2: твоя девичья фамилия Гимлер??

neburzhui2 24 июля 2018 | 20:19

mordvinyka_zabiyka:
У меня фамилия как у командира Гитлера в первую мировую
:-))))))))))))))

zorkin75 24 июля 2018 | 19:55

neburzhui2: Бандеровцы были лучше русских власовцев и Меркель-вменяемая баба в отличии от некоторых,кто летает вместе со стерхами в белых балахонах.

prusol 24 июля 2018 | 19:27

Нормальная рабочая встреча представителей двух нормальных стран.

mordvinyka_zabiyka 24 июля 2018 | 19:40

prusol: рашка гавняшка это нормальная страна??))

nowyrusic 24 июля 2018 | 19:41

prusol: в какую прошлую среду Лавров и Герасимов посетили с визитом Израиль?
Они вчероа там были и отлуп получили, вежливый, конечно.
Израиль сказал, что лупил и будет лупить иранцев по всей Сирии. И никакие 100 км от границы его не удовлетворят.
А сегодня Израиль сбил сирийский самолет российского производства.

Ну, переговоры, конечно были не на равных.
Россия чего-то просила, а что получила?
ну кроме санкций?

neburzhui2 24 июля 2018 | 19:43

nowyrusic:
А сегодня Израиль сбил сирийский самолет российского производства.

Ну и хрен теперь Израилю, а не переговоры. Сами наверное самолёт уронили. :-))

nowyrusic 24 июля 2018 | 19:50

neburzhui2: Ага, две ракеты по нему долбанули.

Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что был сбит самолет, вылетевший с авиабазы Т-4 и приближавшийся к границе Израиля. По его словам, ЦАХАЛ неоднократно на разных языках предупреждал пилота этого самолета. Он также сообщил, что был задействован механизм координации с российскими военными в Сирии перед тем, как была дана команда о перехвате.

Во вторник, 24 июля, противовоздушные силы Армии обороны Израиля выпустили две ракеты комплекса Patriot по самолету "Су" сирийских ВВС (точный типа самолета пока не называется). Военные заявляют об успешном перехвате этого самолета, который проник на глубину 2 км в воздушное пространство Израиля.

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что израильская армия атаковала самолет ВВС Сирии, когда тот находился над районом Сайда (сирийская провинция Дараа).
Один пилот погиб, второй ранен, катапультировался.

А переговоров с сирийцами Израиль никаких не ведет и вести не собирается.
Что ему нужно через россиян передает.

proxozhij 24 июля 2018 | 19:43

Ей мама не говорила с дерьмом не связываться?

yralez 24 июля 2018 | 19:47

Мечется шайка по Европе.....гнать их в шею.

ura_123 24 июля 2018 | 20:02

yralez: Гастроль цирка с говорящей лошадью)))

andrey_yrievich2702 24 июля 2018 | 20:13

А чмыри, здесь, на Эхе, все уши прожжужали, что Россия в изоляции...

nikolaitschi 24 июля 2018 | 20:32

Зря стараются, Меркель на грабли в десятый раз не наступит И если она даст Асаду хоть один цент, выборы будут через неделю. Сначала по Меркель потоптались, теперь хотят сиську сосать?

sasass 24 июля 2018 | 20:32

Шойгу видимо слился , нигде не участвует - лавры победы обмывает...

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