Дело о пытках в Ярославской колонии передано в центральный аппарат СК
Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие установило личности всех сотрудников колонии, принимавших участие в избиении заключенного,
задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства об аресте задержанных.
Число осужденных за пытки в РФ сокращается, за последние пять лет оно упало в два раза, сказал в нашем эфире руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
За пытки в России осуждают где-то от шестисот до восьмисот человек в год, добавил Павел Чиков.
Суд по избранию меры пресечения сотрудникам ярославской колонии может пройти в среду, сообщил ТАСС источник в правоохранительных службах региона.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 24 июля 2018 | 19:15
Когда СК возглавляет преступник Бастрыкин, к тому же заявлявший, что сам убивает и сам расследует, то понятно, что Путин, оставивший после всего на этом посту своего старого подельника, и является главным виновником всего беспредела в силовых и "правоохранительных" структурах.
prusol 24 июля 2018 | 19:23
Чиков и вся его организация - это очень политизированная, с определённым креном, структура.