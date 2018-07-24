Дело о пытках в Ярославской колонии передано в центральный аппарат СК

Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие установило личности всех сотрудников колонии, принимавших участие в избиении заключенного,

задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства об аресте задержанных.

Число осужденных за пытки в РФ сокращается, за последние пять лет оно упало в два раза, сказал в нашем эфире руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

За пытки в России осуждают где-то от шестисот до восьмисот человек в год, добавил Павел Чиков.

Суд по избранию меры пресечения сотрудникам ярославской колонии может пройти в среду, сообщил ТАСС источник в правоохранительных службах региона.