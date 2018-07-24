Верховный суд отказался смягчить наказание осужденному за госизмену сотруднику ЦНИИмаша Владимиру Лапыгину

78-летний ученый отбывает 7-летний срок в колонии строгого режима.

Суд отклонил жалобу защиты, которая просила снизить Лапыгину срок и освободить его из-под стражи. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владимир Калиниченко.

Мосгорсуд в сентября 2016 года признал создателя ракет виновным в передаче за рубеж информации, составляющей гостайну. Поскольку материалы дела содержали гриф «секретно», процесс проходил в закрытом режиме. Позже Верховный суд утвердил вынесенный приговор. По словам адвоката, в ходе следствия и суда ученый признал вину в передаче информации китайской стороне, но отмечал, что состава преступления в этом не было, поскольку на тот момент эта программа не была засекречена. Весной прошлого года Лапыгин обратился к президенту с прошением о помиловании, однако, оно не было удовлетворено.

Сейчас головной научный институт Роскосмоса вновь оказался в центре шпионского скандала. На прошлой неделе по обвинению в госизмене был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По словам его сына, свою вину он не признает. Вчера стало известно об аресте еще одного фигуранта этого дела. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

2 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заключение Кудрявцева под стражу.