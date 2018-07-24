Верховный суд отказался смягчить наказание осужденному за госизмену сотруднику ЦНИИмаша Владимиру Лапыгину
78-летний ученый отбывает 7-летний срок в колонии строгого режима.
Суд отклонил жалобу защиты, которая просила снизить Лапыгину срок и освободить его из-под стражи. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владимир Калиниченко.
Мосгорсуд в сентября 2016 года признал создателя ракет виновным в передаче за рубеж информации, составляющей гостайну. Поскольку материалы дела содержали гриф «секретно», процесс проходил в закрытом режиме. Позже Верховный суд утвердил вынесенный приговор. По словам адвоката, в ходе следствия и суда ученый признал вину в передаче информации китайской стороне, но отмечал, что состава преступления в этом не было, поскольку на тот момент эта программа не была засекречена. Весной прошлого года Лапыгин обратился к президенту с прошением о помиловании, однако, оно не было удовлетворено.
Сейчас головной научный институт Роскосмоса вновь оказался в центре шпионского скандала. На прошлой неделе по обвинению в госизмене был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По словам его сына, свою вину он не признает. Вчера стало известно об аресте еще одного фигуранта этого дела. Но официального подтверждения этой информации пока нет.
2 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заключение Кудрявцева под стражу.
Комментарии21
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guerrilleros 24 июля 2018 | 19:11
Вы бы это "шарашки" что ли создавали . А то ,что ни учёный :78-летний ...74-летний . Сейчас гэбня всех учёных пересажает , будете с рогозиным в носу ковыряться ,батут изобретать.
astet 24 июля 2018 | 19:19
guerrilleros: какие гиперзвуковые ракеты
за зарплату в 15 тысяч???
Странно, что они вообще взлетают!
neburzhui2 24 июля 2018 | 19:29
В таком возрасте не надо резко режим менять.
neburzhui2 24 июля 2018 | 19:31
guerrilleros:
Вы бы это "шарашки" что ли создавали
А Вы думаете они в зоне лес валят ? :-))
guerrilleros 24 июля 2018 | 19:51
neburzhui2: Лес валят китаёзы ,которым поцреотня Россию по 16 р за гектар торгует. Учёные зэки осваивают швейные машинки . Arbeit macht frei.
navsegda 24 июля 2018 | 19:12
В сесесере много видных учёных были осуждены как шпионы , работали в шарашках , папа советской космонавтики Королёв в их числе
pro_hanov 24 июля 2018 | 19:13
Мне не известно, кто, кому и что передавал, но закрадываются смутные сомнения в "инновационности" разработок 70-летних учёных. Они явно устарели в эпоху компьютерной мультипликации.
navsegda 24 июля 2018 | 19:16
pro_hanov: Средний возраст учёного исследователя в России превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста , молодые рвут когти пока есть время , а старикам куда уже
pantera_1 24 июля 2018 | 19:20
navsegda: а старикам куда уже
--------------
В тюрьму, получается.
navsegda 24 июля 2018 | 19:30
pantera_1: русская тюрьма в 74 года это смерть 100%
neburzhui2 24 июля 2018 | 19:34
navsegda:
Да этим учёным там ещё лучше условия создадут для работы. И жена не беспокоит... :-))
danko1 24 июля 2018 | 19:32
pantera_1: Ну как еще Рогозину объяснить собственные провалы, если не шпионажем?
Ну не будет же он сам себя высекать и обвинять в воровстве и коррупции, назвав их причиной развала?
vit0nix 24 июля 2018 | 19:20
ничего ничего еще 10 лет побед когда последние ученые времен СССР скопытятся и все гиперзвуковые мультики сдохнут окончательно
prusol 24 июля 2018 | 19:20
Обвиняемый в государственной измене - это человек, который не менее опасен, чем убийца. И его освобождение возможно только через институт помилования.
mavviomi 24 июля 2018 | 19:27
Идиот...
navsegda 24 июля 2018 | 19:33
prusol: Ты что гораздо опаснее , встретишь опасного 74 летнего Кравченко сразу обделаешься
prusol 24 июля 2018 | 19:39
navsegda: А не пойти бы Вам, комментатор с ником navsegda, навсегда в Беларусь?
mavviomi 24 июля 2018 | 19:24
НЕлюди и садисты.
lager23 24 июля 2018 | 19:29
Медвепуты тоже будут «сидеть» несмотря на возраст... и это славно!
proxozhij 24 июля 2018 | 19:46
Неудобно говорить, но он там хоть на компьютер научится работать.
sasass 24 июля 2018 | 20:27
Если в России сажают за лайки и ловли покемонов ,то тут тоже , видимо ,за похожее изобретение или открытие...