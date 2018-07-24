На 88-ом году жизни скончался советник президента, бывший председатель Высшего арбитражного суда, Вениамин Яковлев

На 88-ом году жизни скончался советник президента, бывший председатель Высшего арбитражного суда, бывший член ЦК КПСС Вениамин Яковлев. Как передает ТАСС, смерть наступила после тяжелой продолжительной болезни. Прощание состоится 26-го июля в ЦКБ.