На 88-ом году жизни скончался советник президента, бывший председатель Высшего арбитражного суда, Вениамин Яковлев
На 88-ом году жизни скончался советник президента, бывший председатель Высшего арбитражного суда, бывший член ЦК КПСС Вениамин Яковлев. Как передает ТАСС, смерть наступила после тяжелой продолжительной болезни. Прощание состоится 26-го июля в ЦКБ.
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