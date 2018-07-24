Из-за лесных пожаров на востоке Греции погибло более 74 человек
Из-за лесных пожаров на востоке Греции погибло более 74 человек, пострадали 164. В юго-восточной части страны объявлено чрезвычайное положение.
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Из-за лесных пожаров на востоке Греции погибло более 74 человек, пострадали 164. В юго-восточной части страны объявлено чрезвычайное положение.
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