Британский премьер Тереза Мэй отныне будет лично руководить переговорами с ЕС по Брекзиту
Выступая в парламенте, Мэй сказала, что вся подготовительная работа останется за профильным министерством.
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Выступая в парламенте, Мэй сказала, что вся подготовительная работа останется за профильным министерством.
Комментарии1
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vsokolov 24 июля 2018 | 18:47
Эта дура может здорово навредить Великобритании. Раньше была Тэтчер, а сейчас Мэй. Какая деградация!