Бизнесмен и экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов исключен из партии «Единая Россия»
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Зиму Бочалову. Напомним, в конце ноября 2017 года Тверской суд Москвы оштрафовал Джабраилова на 500 тысяч рублей по обвинению в стрельбе в московском отеле «Four seasons» и еще на 4 тысячи за употребление наркотических средств.
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danko1 24 июля 2018 | 18:40
За что исключили его из партии цапков?
Типичный едрос, преступник и во власти.