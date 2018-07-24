Власти США не зафиксировали попыток РФ провести кибератаки на избирательную систему в преддверии ноябрьских выборов
Власти США не зафиксировали попыток России провести кибератаки на свою избирательную систему в преддверии ноябрьских выборов. Об этом сообщает министерство Внутренней безопасности США. Между тем, подозрения о «вмешательстве» российских хакеров в выборы в бундестаг в 2017 году не оправдались. Об этом говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции Германии.
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