Власти США не зафиксировали попыток РФ провести кибератаки на избирательную систему в преддверии ноябрьских выборов

Власти США не зафиксировали попыток России провести кибератаки на свою избирательную систему в преддверии ноябрьских выборов. Об этом сообщает министерство Внутренней безопасности США. Между тем, подозрения о «вмешательстве» российских хакеров в выборы в бундестаг в 2017 году не оправдались. Об этом говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции Германии.