Российская рок-группа «Элизиум» отказалась выступать на фестивале «Нашествие»
Российская рок-группа «Элизиум» отказалась выступать на фестивале «Нашествие», который пройдет с 3 по 5-е августа в Тверской области. Главным условием участия было отсутствие на рок-фестивале милитаристской тематики и экспозиции Минобороны, — сказал «Эху Москвы» лидер группы Дмитрий Кузнецов.
По этой же причине, из-за сотрудничества фестиваля с Министерством обороны, на «Нашествии» отказалась выступать и рок-группа «Порнофильмы».
Комментарии7
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danko1 24 июля 2018 | 18:36
Первоначально так и обещали, без вмешательства МО.
Но стоило несколько лет назад разрешить в небе авиации полетать, так теперь МО весь фестиваль под себя подмяла, исказив его первоначальную сущность.
Задолбали со своим лживым патриотизмом, на воровстве и вранье основанном.
ze_danil 24 июля 2018 | 18:57
danko1: в России патриотизьм является синонимом милитаризьма
kirkot 24 июля 2018 | 18:38
Уважение ребятам. А "наше" радио, видимо, на серьезных щщах считает, что до сих пор является меккой и светочем всей рок-культуры страны. Хотя многие знают тех же "порнофильмов" при том, что вообще ни разу не слушали "наше". Глаза-то протрите, интернет, ютьюб, ребят, ау. Кому вы нужны, нашисты?
aneroid 24 июля 2018 | 18:56
kirkot: Уважение? Вы об этих группах впервые услышали только из за их заявления. Понятно что все что сейчас участвует в "Нашествиях" без будущего. Пара тысяч посетителей фестиваля узнает о выступающих только на период этого фестиваля. А тут такой пиар, целый отказ, "О, так это уже гражданская позиция"!!!
piter_ug 24 июля 2018 | 18:48
Но кобзон-то не отказался!
oleg_kievlyanin 24 июля 2018 | 18:51
piter_ug: //Но кобзон-то не отказался! //
"Последняя гастроль артиста"?
yralez 24 июля 2018 | 19:00
Машку пригласите......конашенков споет, машка спляшет, чо вам еще надо, хороняки ?