Российская рок-группа «Элизиум» отказалась выступать на фестивале «Нашествие», который пройдет с 3 по 5-е августа в Тверской области. Главным условием участия было отсутствие на рок-фестивале милитаристской тематики и экспозиции Минобороны, — сказал «Эху Москвы» лидер группы Дмитрий Кузнецов.

По этой же причине, из-за сотрудничества фестиваля с Министерством обороны, на «Нашествии» отказалась выступать и рок-группа «Порнофильмы».