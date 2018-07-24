Российский кёрлингист Александр Крушельницкий готов признаться в употреблении мельдония на Олимпиаде в Пхенчхане
Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. По его словам, спортсмен заключит досудебное соглашение со Всемирной федерацией керлинга и получит дисквалификацию на два года.
Основное требование российской стороны — в соглашении должно быть прописано, что расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде и срок дисквалификации может быть сокращен, — добавил Свищев.
Комментарии1
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ura_123 24 июля 2018 | 18:33
Ну вот и признался.А сколько завываний по расейскому зомбоящику про "чистых спортсменов" было? И тут на тебе,портяноидам прямо в сфинктер)))