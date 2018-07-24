В Китае в эти дни проходит Чемпионат мира по фехтованию

Первое Золото российской команде принесла сегодня саблистка София Позднякова.

Первая половина турнира – индивидуальные соревнования – на Чемпионате мира завершались сегодня. А в копилке российских спортсменов была всего одна награда – бронза Камиля Ибрагимова в состязаниях саблистов.

Зато закрывавшие сегодняшний соревновательный день женщины-саблистки не подвели. В полуфиналах оказалось сразу три российских участницы. В итоге в финальном бою София Позднякова нанесла поражение соотечественнице Олимпийской Чемпионке Софье Великой и выиграла золотую медаль. Отмечу, что победительница — дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова, который сейчас возглавляет Олимпийский Комитет России.

Бронзовая медаль досталась еще одной нашей саблистке – Яне Егорян. Таким образом в неофициальном командном зачете российские фехтовальщики вышли на второе место. Уступая только спортсменам из Италии.

Завтра на Чемпионате мира по фехтованию будут разыграны первые медали в командных дисциплинах.