Более 70 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции
Пострадали не менее 150. Премьер-министр Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур. Одновременно он выразил особую благодарность пожарным, медикам, спасателям и добровольцам, которые борются со стихией.
По данным российского посольства, россиян среди пострадавших нет. В районе Афин, где бушуют сразу несколько очагов лесных пожаров, нет большого количества российских туристов, – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
С начала июля в Греции стоит жаркая погода. В последние дни температура достигала 40 градусов.
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elenaprekrasnaya2009 24 июля 2018 | 18:31
Турекцкие поджоги.
Загорелось одновременно в нескольких местах.
Просто не успели поймать...