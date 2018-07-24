Израильские ПВО сбили сирийский самолет в районе Голанских высот

Военные утверждают, что истребитель модели «Сухой» вторгся в воздушное пространство Израиля.

По данным Армии обороны Израиля, сирийский самолет углубился на два километра в воздушное пространство страны. На это военные указали в своем «Твиттере». При этом какой модели был истребитель – Су-22 или Су-24 – в Израиле не знают. Как не знают и судьбу экипажа сирийского самолета, хотя источник новостного портала «Аль-Масдар» сообщил, что один из пилотов погиб. При этом в Тель-Авиве предполагают, что истребитель упал в районе южной части Голанских высот. Между тем постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон утверждает, что военные несколько раз пытались связаться с экипажем самолета, но не получили ответа, передает РИА Новости. В то же время сирийский военный источник рассказал агентству САНА, что истребитель не вторгался в воздушное пространство Голанских высот. По словам собеседника, самолет сбили во время атаки на позиции запрещенной в России группировки «Исламское государство» над сирийской территорией в районе долины Ярмук. Тем временем израильские военные заявили, что утром было зафиксировано усиление активности сирийских ВВС, при этом Тель-Авив обещал реагировать на любое нарушение соглашения о перемирии 1974 года. Оно предусматривало создание буферных зон в районе Голанских высот.

Это первый случай с 2014 года, когда Израиль сбил управляемый сирийский военный самолет.