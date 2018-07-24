Израильские ПВО сбили сирийский самолет в районе Голанских высот
Военные утверждают, что истребитель модели «Сухой» вторгся в воздушное пространство Израиля.
По данным Армии обороны Израиля, сирийский самолет углубился на два километра в воздушное пространство страны. На это военные указали в своем «Твиттере». При этом какой модели был истребитель – Су-22 или Су-24 – в Израиле не знают. Как не знают и судьбу экипажа сирийского самолета, хотя источник новостного портала «Аль-Масдар» сообщил, что один из пилотов погиб. При этом в Тель-Авиве предполагают, что истребитель упал в районе южной части Голанских высот. Между тем постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон утверждает, что военные несколько раз пытались связаться с экипажем самолета, но не получили ответа, передает РИА Новости. В то же время сирийский военный источник рассказал агентству САНА, что истребитель не вторгался в воздушное пространство Голанских высот. По словам собеседника, самолет сбили во время атаки на позиции запрещенной в России группировки «Исламское государство» над сирийской территорией в районе долины Ярмук. Тем временем израильские военные заявили, что утром было зафиксировано усиление активности сирийских ВВС, при этом Тель-Авив обещал реагировать на любое нарушение соглашения о перемирии 1974 года. Оно предусматривало создание буферных зон в районе Голанских высот.
Это первый случай с 2014 года, когда Израиль сбил управляемый сирийский военный самолет.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vpu2011 24 июля 2018 | 18:34
нарушение соглашения о перемирии 1974 года - Нет было и нет никакого соглашения.
Израиль в одностороннем порядке остановил боевые действия добившись поставленных целей, а Сирия ниразу войну не прекращала и поражения не признавала. А так постоянно заявляют, что "оставляют за собой право", - бздят, отлько на Израиль лезть.
kottigr1 24 июля 2018 | 18:36
Только наводчик израильского ПВО порадовался, услышав родную речь в радиостанции..
"Коля, жми, а я накрою,
Ваня, бей, а я прикрою"
.. Как после попадания, всё стихло..
bmrt 24 июля 2018 | 18:39
Израиль чётко показывает не только Путину, а всему миру принцип "общения" с муслимами.
rusof_ob 24 июля 2018 | 18:44
Нехай щастить!
za_stalina 24 июля 2018 | 18:45
Пора уже милитаристов - сионистов уконтропупить! Эх чтож мы не можем союзнические обязательства исполнять? !
sir_sar 24 июля 2018 | 18:51
za_stalina: Россия не СССР.
Генсек-инсультник был более решителен, чем президент-менеджер.
bervalano 24 июля 2018 | 18:56
Туда ему и дорога!