Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет Сахалин с материком
Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет остров Сахалин с материком. Об этом было объявлено ан встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.
Как сказал Путин, он понимает эту проблему, в том числе, «с точки зрения справедливости для сахалинцев», но «нужно посмотреть экономику».
Ранее глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что эксперты обсуждали возможность строительства тоннеля до Сахалина, но в итоге назвали предпочтительным вариантом мост. В любом случае, стоимость этого проекта несколько сотен миллиардов рублей.
Комментарии2
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danko1 24 июля 2018 | 18:31
Без конкурса право строить мост получит ненасытный вор Ротенберг, который потом сметную стоимость по аналогии с крымским мостом, в 3 раза увеличит.
Но Путину для своего кошелька никаких денег не жалко. Он просто россиянам новые налоги введет, чтобы было чем Роотенбергу платить и на виолончели осталось.
andreykochnev 24 июля 2018 | 18:55
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