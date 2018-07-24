Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет Сахалин с материком

Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет остров Сахалин с материком. Об этом было объявлено ан встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Как сказал Путин, он понимает эту проблему, в том числе, «с точки зрения справедливости для сахалинцев», но «нужно посмотреть экономику».

Ранее глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что эксперты обсуждали возможность строительства тоннеля до Сахалина, но в итоге назвали предпочтительным вариантом мост. В любом случае, стоимость этого проекта несколько сотен миллиардов рублей.