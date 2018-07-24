Роскосмос проводит внутреннее расследование по делу о госизмене
Первые результаты станут известны в течение недели, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что помимо прочего, внутренняя комиссия изучит деятельность ЦНИИмаша и могут быть приняты кадровые решения.
Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника института Виктора Кудрявцева – его подозревают в передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях. По некоторым данным, по делу о госзименен проходит еще один человек. Его имя не называется.
Защищать Виктора Кудрявцева будут адвокаты Команды 29 – Иван Павлов и Евгений Смирнов. Защита будет добиваться освобождения обвиняемого из-под ареста, — сказал «Эху Москвы» Иван Павлов.
Адвокат уточнил, что взяться за защиту Кудрявцева попросили его родственники. «Сегодня мы заключили соглашение и подали все необходимые документы следователю», — заключил Павлов.
«Мы собираемся участвовать в апелляционном обжаловании избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей и добиваться его освобождения. Считаем, что арест — чрезмерно суровая мера с учетом состояния здоровья и возраста обвиняемого», — заявил он.
Жалоба на заключение Кудрявцева под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 2-го августа.
Тем временем, сын Кудрявцева рассказал Интерфаксу, что у его отца была самая низкая форма допуска к секретным данным — ученый занимался влиянием турбулентности на движение ракет – эту тему совершенно необязательно относить к созданию новых вооружений, – добавил Ярослав Кудрявцев.
Комментарии2
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neon001 24 июля 2018 | 18:24
шпионы гады колени подпиливают...
curious69_ 24 июля 2018 | 18:45
Ещё в 80-х работая в ВПК ( НИИ ) сталкивался с БЕСКОНЕЧНОЙ тупостью ГБ шников из 1-го и 2- го отделов.... Конечно они ничего не выдумывали сами , просто выполняли инструкции, спущенные "сверху" такими же ( уже продвинувшимися по службе защитниками единственно верной коммунистической дороги в светлое будущее). Эти ДЕБИЛЫ в неизвестно каком уже по счёту поколении, всерьёз верят вслед за своим БЕЗУМНЫМ кремлёвским вождём, что прикладную науку можно всерьёз продвигать в ЗАКРЫТОМ коллективе без общения с остальным миром.