Роскосмос проводит внутреннее расследование по делу о госизмене

Первые результаты станут известны в течение недели, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что помимо прочего, внутренняя комиссия изучит деятельность ЦНИИмаша и могут быть приняты кадровые решения.

Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника института Виктора Кудрявцева – его подозревают в передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях. По некоторым данным, по делу о госзименен проходит еще один человек. Его имя не называется.



Защищать Виктора Кудрявцева будут адвокаты Команды 29 – Иван Павлов и Евгений Смирнов. Защита будет добиваться освобождения обвиняемого из-под ареста, — сказал «Эху Москвы» Иван Павлов.

Адвокат уточнил, что взяться за защиту Кудрявцева попросили его родственники. «Сегодня мы заключили соглашение и подали все необходимые документы следователю», — заключил Павлов.

«Мы собираемся участвовать в апелляционном обжаловании избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей и добиваться его освобождения. Считаем, что арест — чрезмерно суровая мера с учетом состояния здоровья и возраста обвиняемого», — заявил он.

Жалоба на заключение Кудрявцева под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 2-го августа.

Тем временем, сын Кудрявцева рассказал Интерфаксу, что у его отца была самая низкая форма допуска к секретным данным — ученый занимался влиянием турбулентности на движение ракет – эту тему совершенно необязательно относить к созданию новых вооружений, – добавил Ярослав Кудрявцев.