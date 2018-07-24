Депутат-единоросс предложил ввести ответственность для иностранных агентов-физических лиц в связи с делом Бутиной

Депутат-единоросс Сергей Боярский предложил ввести ответственность для иностранных агентов-физических лиц в связи с делом россиянки Марии Бутиной, задержанной в США.

В США россиянку Марию Бутину обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации при Минюсте США. По совокупности предъявленных обвинений ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Россиянку Марию Бутину задержали в США из-за ее слишком заметной общественной деятельности, считает обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян.

Неустановленные пользователи Википедии последние несколько месяцев занимались редактированием биографических данных Марины Бутиной и связанных с нею лиц, пытаясь дискредитировать расследование, проводимое ФБР в отношении россиянки, сообщают американские СМИ.

Личности людей, стоящих за компанией по редактированию биографий Марины Бутиной, ее сожителя, активиста Республиканской партии Пола Эриксона, а также её бывшего начальника, зампреда российского центробанка Александра Торшина неизвестны, пишет Дейли Бист. – Однако другие интернет-пользователи Википедии¸ включая давнего редактора сайта под ником DrFleishman, полагают, что речь идет об организованной кампании, за которой, вероятно, стоит один человек под несколькими именами, который через информационные вбросы и корректировку ранее опубликованных статей пытается манипулировать общественным мнением.

Редактирование публикаций, касающихся Бутиной, началось еще в марте, продолжает издание. Самым активным пользователем во всем этом процессе стал некто под ником Caroline456, который сделал в общей сложности более 50 поправок на страницах Википедии о Бутиной и Эриксоне. Среди внесенных изменений в статьи о подозреваемой ФБР россиянке, были данные о «якобы, изобличающих её связях с Торшиным, высокопоставленным чиновником российского Центробанка, с чьей подачи, как считается, Бутина пыталась влиять на деятельность американских политических организаций». Редактура статей в Википедии, продолжает Дейли Бист, также имела целью приуменьшить значение сообщений о ведущемся федеральном расследовании деятельности Торшина по организации неофициальной встречи между Трампом и Путиным на начальном этапе президентской избирательной кампании 2016 года, а также о расследовании возможного финансирования этой кампании российскими деньгами через американскую Национальную стрелковую ассоциацию», пишет издание. Дополнительные усилия неустановленного пользователя Caroline456 были также направлены на то, чтобы минимизировать связи между Бутиной и Эриксоном, в частности, — в том, что касается форм владения их совместной фирмой. Президент консалтингового центра Бётлер Инкорпорейтед в интервью упомянутому изданию охарактеризовал Caroline 456 как «оплаченного, вероятно, самим Эриксоном агента влияния со, скорее всего, не родным английским языком», что, впрочем, этот загадочный пользователь в своей переписке и не пытается отрицать, пишет Дейли Бист.

Мария Бутина обвиняется американскими властями в «преступном сговоре с целью работы в США иностранным агентом без регистрации в минюсте».