Думская фракция Единой России рассмотрит вопрос об ответственности Натальи Поклонской после каникул, во время осенней сессии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники. Напомним, — Поклонская, вопреки решению фракции, проголосовала против повышения пенсионного возраста.

Собеседник агентства не исключил, что Поклонская может лишиться одного или обоих постов в Думе — она заместитель председателя Комитета по безопасности, а также руководитель Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Поклонская — единственный член фракции, которая открыто не поддержала инициативу правительства при голосовании по законопроекту в первом чтении. Восемь единороссов на заседание просто не пришли.