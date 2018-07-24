Думская фракция Единой России рассмотрит вопрос об ответственности Натальи Поклонской после каникул
Думская фракция Единой России рассмотрит вопрос об ответственности Натальи Поклонской после каникул, во время осенней сессии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники. Напомним, — Поклонская, вопреки решению фракции, проголосовала против повышения пенсионного возраста.
Собеседник агентства не исключил, что Поклонская может лишиться одного или обоих постов в Думе — она заместитель председателя Комитета по безопасности, а также руководитель Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.
Поклонская — единственный член фракции, которая открыто не поддержала инициативу правительства при голосовании по законопроекту в первом чтении. Восемь единороссов на заседание просто не пришли.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 24 июля 2018 | 18:23
Поступить 1 раз здраво- это большое преступление в глазах едросов, презирающих и ненавидящих россиян.
pro_hanov 24 июля 2018 | 18:52
danko1: Любишь кататься - люби и саночки возить (с). Барышня не права: она же радовалась присоединению Крыма, голосовала за войну в Сирии и на Украине, а за удовольствие надо платить. Вот и пришлось прижать электорат. Не у едросов, олигархов и чиновников же отбирать "нажитое непосильным трудом"?
tvitov66 24 июля 2018 | 18:58
pro_hanov: барышня быстро соображает, потому и решила поколебаться не вместе с линией партии, а с линией нацЛидера, которому сия реформа не нравится ... но подпишет
azatjan1 24 июля 2018 | 18:58
danko1: Предлагаю убрать Поклонскую из депутатов и посадить на ее место вахтершу тетею Дуню, за 30 тысяч она будет голосовать как скажут, и сэкономит бюджету России 420 т.р., а также траты на персональный автомобиль (доедет до Госдумы на маршрутке) , также будет работать без помощников депутата, что опять же сэкономит на их зарплате- 180 т.р. каждому.
ura_123 24 июля 2018 | 18:29
Взбрыкнула деффка! Никак до неё не дойдёт что это прокурор фигура самостоятельная,а в госдурке-что тебе скажут то и делай и не вякай.
zolingen 24 июля 2018 | 18:46
ura_123: прокурор - фигура самостоятельная?? Да вы, батенька, оптимист.
tvitov66 24 июля 2018 | 19:03
zolingen: да нормальная у неё фигура ... дпя своих-то лет! Пади для бюста Николая кровавого бережёт
zolingen 24 июля 2018 | 18:44
А почему собсно должны рассматривать? У членов парти не может быть своего мнения? На хрена тогда вообще голосовать?
tvitov66 24 июля 2018 | 19:00
zolingen: разве барышня может быть член ...??? И ваще она посмотрела что скажет нацЛидер и приняла его позицию
dwon 24 июля 2018 | 18:47
Поклонская может лишиться одного или обоих постов в Думе — она заместитель председателя Комитета по безопасности, а также руководитель Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.
-------------------------
Именно это им и надо. Убрать принципиального человека и посадить послушную попку. Принципиальные этой партии не нужны. А Наташа как всегда молодец.
guerrilleros 24 июля 2018 | 18:49
Поклонская ,конечно с прибабахом ,но надо отметить , характер есть . Просто не прёт ей в России , "башмаки", которых Поклонская намеревалась отправить в тундру на ПМЖ ,помахали ей в марте рукой.
"Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская шокирована приговором: «Я не ожидала такого поворота событий и такого приговора, – заявила Поклонская. – Весь Крымский полуостров знает, кто такие «Башмаки». Они были задержаны, когда, наконец, в Крыму заработал закон. Но приговор суда перечеркнул многолетний труд правоохранителей"
Теперь коллеги -депутаты буквой зю загнут.
Это Россия ,Наташа , привыкай. Камни с неба.
zztop1960 24 июля 2018 | 18:53
Предлагаю депортировать Поклонскую в Украину