Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

В правительстве обещают, что все льготы по НДС будут сохранены, — об этом заявил премьер Медведев.

Закон о повышении НДС был принят голосами депутатов-"единороссов". Остальные фракции инициативу правительства не поддержали.

В Единой России не понимают причин такого единодушия в рядах думской оппозиции, — сказал депутат Андрей Исаев.

Повышение налога ухудшит положение граждан, — считает депутат КПРФ Валентин Шурчанов.

Категорически против повышения налога и фракция ЛДПР, – об этом сказал лидер партии Владимир Жириновский.

Повышение налога приведет к замедлению темпов экономического развития страны, — считает Михаил Емельянов из Справедливой России.

В Минфине ожидают, что повышение ставки принесет бюджету 620 миллиардов рублей ежегодно. Новая ставка начнет действовать с 1 января будущего года.

Российский бюджет может получить 620 млрд рублей без повышения НДС. Для этого необходимо сократить расходы на содержание некоторых государственных служб. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ экономист Сергей Алексашенко.

«Если Росгвардию сократить в 4 раза, то можно большое количество денег сэкономить. Если распустить подразделения федеральной службы безопасности, которые работают по так называемой экономической преступности, а также подразделения по экстремизму, то можно достаточно вменяемую сумму сэкономить», — заявил он.

С.Алексашенко отметил, что необходимо ликвидировать дотации Газпрому, а также государственным банкам, которые получают деньги из бюджета на покрытие убытков каждый год.

«Я думаю, что таким образом мы раза в полтора бы больше денег собрали. Триллион в год могли бы собирать. И тогда можно было бы не повышать налог на НДС, а снизить его, например, на 1%», — заключил он.