Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%
В правительстве обещают, что все льготы по НДС будут сохранены, — об этом заявил премьер Медведев.
Закон о повышении НДС был принят голосами депутатов-"единороссов". Остальные фракции инициативу правительства не поддержали.
В Единой России не понимают причин такого единодушия в рядах думской оппозиции, — сказал депутат Андрей Исаев.
Повышение налога ухудшит положение граждан, — считает депутат КПРФ Валентин Шурчанов.
Категорически против повышения налога и фракция ЛДПР, – об этом сказал лидер партии Владимир Жириновский.
Повышение налога приведет к замедлению темпов экономического развития страны, — считает Михаил Емельянов из Справедливой России.
В Минфине ожидают, что повышение ставки принесет бюджету 620 миллиардов рублей ежегодно. Новая ставка начнет действовать с 1 января будущего года.
Российский бюджет может получить 620 млрд рублей без повышения НДС. Для этого необходимо сократить расходы на содержание некоторых государственных служб. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ экономист Сергей Алексашенко.
«Если Росгвардию сократить в 4 раза, то можно большое количество денег сэкономить. Если распустить подразделения федеральной службы безопасности, которые работают по так называемой экономической преступности, а также подразделения по экстремизму, то можно достаточно вменяемую сумму сэкономить», — заявил он.
С.Алексашенко отметил, что необходимо ликвидировать дотации Газпрому, а также государственным банкам, которые получают деньги из бюджета на покрытие убытков каждый год.
«Я думаю, что таким образом мы раза в полтора бы больше денег собрали. Триллион в год могли бы собирать. И тогда можно было бы не повышать налог на НДС, а снизить его, например, на 1%», — заключил он.
Комментарии7
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starokozlovicky2gus 24 июля 2018 | 18:22
>В Единой России не понимают причин такого единодушия
Иглоукалывание вилами в печень и массаж шеи веревкой помогли бы депутатам улучшить когнитивные способности.
mamiluk 24 июля 2018 | 18:24
Вот штампуют...и остановить некому....отхлестать бы хворостинкой по блудливым ручонкам...чтобы кнопок не нажимали как попало...
irdo 24 июля 2018 | 18:34
mamiluk:
Вот штампуют...и остановить некому....отхлестать бы хворостинкой по блудливым ручонкам...чтобы кнопок не нажимали как попало...
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Бараны не возражают против стрижки.
vla7815 24 июля 2018 | 18:37
Поздравляю всю страну со своими родными доморощенными душегубами. Они только входят в азарт. Дальше будет хуже.
evgpekar 24 июля 2018 | 18:43
Зря подняли до 20%.... надо было сразу до 30%. Чтоб два раза не вставать..., извините, голосовать
kir_pich_101 24 июля 2018 | 18:57
А если сократить вороватого вошьдя и команду, то денег в стране вообще завались будет,
всем хватит.
income 24 июля 2018 | 19:02
Добивают ведь таки малые бизнесы. Отнимут всё!