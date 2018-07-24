Сегодня стало известно о новом случае пыток в российской колонии
Сегодня стало известно о новом случае пыток в российской колонии. Заключенный погиб. Как сообщили в СК, инцидент произошел в минувшее воскресенье в колонии №6 под Брянском. По версии следствия, один из сотрудников, применяя насилие и используя спецсредства, обездвижил заключенного и перевязал тканью его лицо – смерть наступила от асфиксии.
Подозреваемый – его имя пока не называется – задержан. Следствие будет настаивать на его аресте. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. По этой статье подозреваемому грозит до 10 лет заключения.
Прокуратура начала проверку в этой колонии, — сообщает «Интерфакс».
Дело о пытках в ярославской колонии передали в центральный аппарат Следственного комитета. Причиной разбирательства стала видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова.
Скандальное дело было передано на высший уровень по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Председатель СК потребовал дать жесткую оценку действиям бывшего следователя и его руководства. Речь идет о Родионе Свирском, ранее не стал возбуждать уголовное дело по факту пыток.
Между тем, сейчас оперативные сотрудники уговаривают отказаться от показаний тех осужденных, которые подтвердили факты избиения и пыток в Ярославской колонии. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Ирина Бирюкова.
Ранее Бирюкова передала «Новой газете» видеозапись с избиением заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Публикация вызвала скандал и привела к возбуждению уголовного дела. Адвокату пришлось покинуть Россию из-за угроз в свой адрес. При этом замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров сознательно провоцировал сотрудников колонии и допустил 136 нарушений.
Накануне были задержаны шесть сотрудников ИК-1, предположительно причастных к пыткам. Всего на видеоролике с пытками, опубликованном «Новой газетой», видно 17 человек, еще один снимал избиение на регистратор.
После скандала с пытками глава ФСИН распорядился создать во всех регионах специальные комиссии, которые займутся рассмотрением заявлений заключенных об издевательствах в колониях.
Пытки заключенных в колониях и тюрьмах уже давно не ограничиваются только побоями, — рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Евгений Тонков.
Среди распространенных практик Тонков упомянул пытку холодом или прием, когда к заключенному подсаживают другого зека — он навязывает сделку со следствием или оказывает иное давление.
Число осужденных за пытки в РФ сокращается, за последние пять лет оно упало в два раза, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
За пытки в России осуждают где-то от шестисот до восьмисот человек в год, добавил Павел Чиков.
Уголовный кодекс России необходимо дополнить статьей о пытках, — считают правозащитники. Это позволит более эффективно расследовать факты избиений в колониях, СИЗО и полицейских участках, и наказывать виновных.
Пока достоверной статистики таких преступлений нет, — рассказал «Эху Москвы» руководитель международной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.
По словам Каляпина, на включении этой статьи в Уголовный кодекс России настаивает Комитет ООН против пыток.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 24 июля 2018 | 18:08
Рать варваров.
Нас - тьма из тьмы.
Царей - послушные холопы.
Сквозняк пустынной Азии
в прорубленном окне Европы.
Нас греет ночь
Мы кутаемся в холод
Нас утоляет слабых кровь,
и мучает лишь голод...
irdo 24 июля 2018 | 18:14
kottigr1:
Рать варваров.
=============
Архаика средневековья.Это и есть особый путь России.
roman_i_olga 24 июля 2018 | 18:48
irdo: я из брянска. в 2011 добиться ничего нельзя было в органах. сейчас хоть немного работают. лично помогло обращение в комитетчикам против нерадивого жкх
tvitov66 24 июля 2018 | 18:51
Смотрю вертухаи вовсю подключились к спасению ПФ РФ
luger_max_otto 24 июля 2018 | 18:12
ОПГ "Российские вертухаи" не сдается...
nikolaitschi 24 июля 2018 | 18:16
Расследовать дела долго и хлопотно, да и смысла нет. Легче выбрать по безответнее и бить, бить, бить... Не в их ли руках люди кончали с собой, предварительно себя изнасиловав. Ворон ворону глаз не выклюет.
shlevet 24 июля 2018 | 18:16
Надо сажать подобных надзирателей в эти же самые тюрьмы
nowyrusic 24 июля 2018 | 18:24
shlevet: Нет, дружок, для них существуют другие тюрьмы.
бывшие работники органов содержатся отдельно от остальных заключенных.
такая система только в России.
cattt 24 июля 2018 | 18:36
nowyrusic: Поэтому американскому полицейскому попасть в тюрьму - подписать себе смертный приговор.
r88w556xl4 24 июля 2018 | 18:55
cattt: Ты видел, что б хоть один попал? У них там круговая порука непробиваемая. Несмотря на то, что полиция убивает там людей больше, чем в любой другой стране. В пересчёте на душу населения в США за год полицией убивается в 6 раз больше людей, чем в России. Стоит только ребёнку случайно направить игрушечный пистолетик на полицейского - и ребёнок труп. Только что-то причудится полицейском - и он сначала стреляет, потом думает. И практически во всех случаях неправомерного применения оружия полиция там оправдывается. Только одного или двух стрелков за последние десятилетия привлекли.
freedom55 24 июля 2018 | 19:01
r88w556xl4: Гав. Гав
cattt 24 июля 2018 | 19:03
r88w556xl4: А ты был в черных районах, то и не звизди, там без кольта и метра не пройдешь.
pavlovsky 24 июля 2018 | 18:19
Классно, по сути за умышленное убийство (доказать специально задушил или по неосторожности - невозможно). Максимум 10 лет, а потом и УДО можно вымутить... гуманное у нас законодательство!!! По крайней мерее к садистам на службе.
korikov 24 июля 2018 | 18:25
В России тоже встречается немного американского Гуантанамо, но здесь, в отличии от заокеанской страны, пытки не законны и садистов привлекают к ответственности.
navsegda 24 июля 2018 | 18:28
korikov: Немного ??? Ты совсем ничего не знаешь о России , если тебя не били мусора , тогда ты вовсе не русский
indeezjoe 24 июля 2018 | 18:30
korikov: Да уж, Россия - не США, где лиц, принимавших участие в пытках, назначают главами спецслужб... Так что до "образцовых демократий" нам еще далеко...
;-))
melnikov_ivan_85 24 июля 2018 | 19:01
korikov: Всё с ног на голову перевернул. Пытки в России де-факто вполне законны и практикуются повсеместно – от отделений полиции до колоний и тюрем. А к ответственности привлекают только за то, что попался. И данный случай это прекрасно демонстрирует. Пока не было обнародовано видео с пытками, следакам удавалось покрывать преступников. Как только видео было опубликовано, СК пришлось возбудить УД против 6 фигурантов с надеждой, что остальных 12 героев этого видео удастся отмазать. По масштабам сокрытия фактов пыток в колониях с уверенностью можно сказать, что пытки – часть государственной политики РФ.
nikmart001 24 июля 2018 | 18:30
Что же это делается? Раз решили что Россия - европейцы, то и поступать надо соответственно, дали тебе 5 лет - обязаны выделить для отсидки однокомнатную квартиру, десять - двухкомнатную, а уж если на пожизненное посадили, за какое нибудь убийство, то как Брейвику - трехкомнатную, с телевизором и интернетом! И человека три для обслуживания выделить, и будет вам полная демократия, либерализм и права человека.
cattt 24 июля 2018 | 18:38
nikmart001: Во-во заговорила рабская жилка, либерализм приплел фашик проклятый.
navsegda 24 июля 2018 | 18:49
nikmart001: Уровень содержания заключённых коррелирует с уровнем жизни в стране , в нищей РФ никогда зк не будут сидеть как в Швеции
spbdweller 24 июля 2018 | 18:38
Уголовный кодекс России необходимо дополнить статьей о пытках, — считают правозащитники.
------------------------
горбатого могила исправит
muscled 24 июля 2018 | 19:00
Какие нахрен до 10 лет? Давайте как в Китае, смерть за смерть, т.е.пожизненое.