Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты «свинкой-копилкой, которую опустошили»
У себя в Твиттере он пишет, что американские торговые пошлины – замечательны, и партнеры США должны либо придерживаться правил честной сделки, либо они попадут под удар этих пошлин.
Комментарии6
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nikolaitschi 24 июля 2018 | 17:54
В словах Трампа много справедливого, но... не в отношении Европы, где налоговая и иная фискальная и социальная нагрузка на бизнес не ниже, чем в США и никакого демпинга нет, просто перераспределяются доходы по социалистически. Правильно ли это судить не берусь, но у них пока получается.
andre_klimov 24 июля 2018 | 18:47
nikolaitschi:
речь идёт не о фискальнойнагрузке на бизнес, а о ввозных пошлинах на американские товары, которые являются, по сути, заградительными и дейстуют уже не одно десятилетие. А это - немного иная песня.
Предложение Трампа о создании зоны свободной торговли с Европой застало ЕС врасплох. Они так привыкли "доить Америку", что когда им предложили отменить пошлины вообще и уравнять условия торговли - они оказались к этому неготовы и даже вдруг выяснилось, что их декларации в отношении торговли - откровенный фейк.
alex_0049 24 июля 2018 | 18:49
...странно всё это звучит........., но похоже что в скором сша объявят себя банкротом чтоб не платить по долгам.........., и весь мир потеряет............ ...а кто-то может на этом и заработать........
captaingeorge 24 июля 2018 | 17:57
И нет боьше президента Великой Америки, а есть хряк-лузер...
sadda 24 июля 2018 | 18:00
В таких делах много разных нюансов и они нахрапом не решаются. Но до Трампа это похоже не доходит.
andre_klimov 24 июля 2018 | 18:51
sadda:
У Трампа роль другая. Он - носорог. Как говорится: "У носорога плохое зрение, но при его весе это - не его проблема" :)
Предназначение Трампа - уничтожить ошибки предшественников. Строить по-новому будут те, кто докажет, что не собирается повторять прежних ошибок. И вряд ли это будет Трамп. Его ролью тогда будет "бодать" строителей, чтобы новых ошибок не нагородили.