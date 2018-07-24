В Британском Бирмингеме серьезно пострадала 47-летняя женщина
Неизвестный плеснул ей в лицо едкое вещество. Пострадавшая доставлена в больницу с серьезными ожогами лица. Полиция расследует нападение, других подробностей ТАСС не приводит.
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Неизвестный плеснул ей в лицо едкое вещество. Пострадавшая доставлена в больницу с серьезными ожогами лица. Полиция расследует нападение, других подробностей ТАСС не приводит.
Комментарии9
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boldu1n 24 июля 2018 | 17:43
Путенские шпионы савсем обнаглели. Уже прям Навичёк в открытую плескают ф хлаза...
marsianka_ 24 июля 2018 | 17:43
С каких это пор на Эхе публикуется криминальная сводка Великобритании?
boldu1n 24 июля 2018 | 17:49
marsianka_: Ты вата... в Анхлии не бывает криминальных сводок...это тебе не рашкахавняшка.... весь криминал тока от рашкованов...
x_signal 24 июля 2018 | 17:50
"Новичком" плеснули, нужно искать руку Кремля.
uryden 24 июля 2018 | 18:01
Половина авторов Эха прячется в Британии.
Им это интересно.
velbkeirf1 24 июля 2018 | 18:08
Неизвестный плеснул ей едкое вещество
Новичок как пить дать потому как выпустили джина из бутылки
exoxoexoxo 24 июля 2018 | 18:17
Может это моча Тони С., работающей на "Эхо" ?
chubazzl 24 июля 2018 | 18:20
"Святой источник"?
chubazzl 24 июля 2018 | 18:22
chubazzl: Нет, скорее "Аква минерале"