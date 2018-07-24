Израильские военные несколько раз пытались связаться с истребителем ВВС Сирии, который был сбит в небе над Голанскими высотами. Ответ получен не был. Об этом заявил постпред Израиля при ООН. Ранее сообщалось, что ПВО Израиля сбили истребитель Су-22 только убедившись в том, что это сирийский, а не российский самолет. О судьбе экипажа израильским военным неизвестно, сирийские источники утверждают, что один пилот катапультировался, второй – погиб.