Израильские военные несколько раз пытались связаться с истребителем ВВС Сирии, который был сбит
Израильские военные несколько раз пытались связаться с истребителем ВВС Сирии, который был сбит в небе над Голанскими высотами. Ответ получен не был. Об этом заявил постпред Израиля при ООН. Ранее сообщалось, что ПВО Израиля сбили истребитель Су-22 только убедившись в том, что это сирийский, а не российский самолет. О судьбе экипажа израильским военным неизвестно, сирийские источники утверждают, что один пилот катапультировался, второй – погиб.
Комментарии47
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sandro_007 24 июля 2018 | 17:37
Израильские военные не врут. Источник надежный.
Отец.
ur_sus 24 июля 2018 | 17:41
sandro_007:
При первой же попытке серьёзно атаковать Израиль, Сирия будет уничтожена. Полностью. Не волнуйся, русских предупредят и вывезут через Израиль домой, к мамкам.
zztop1960 24 июля 2018 | 17:46
ur_sus: А если русские попробуют атаковать израильтян , то будет такой же позор как у советских ассов , которых израильские ВВС расфизачили и опозорили на весь мир при операции «Римон 20» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_20%C2%BB
tv_victim 24 июля 2018 | 17:49
zztop1960: Брехня это все, Маша. Брехня!
rouslllllllanist4e 24 июля 2018 | 19:00
То они под видом спасателей боевиков выводят, то с лётчиком связаться не могут...
varangian2011 24 июля 2018 | 17:47
ur_sus: Пейсами там за кактусы не зацепитесь, когда уничтожать будете.
arye_11 24 июля 2018 | 17:51
varangian2011:
Да опыт имеется уже.
Уничтожили и опозорили. И пейсы не помешали евреям стереть в пыль арабско-советскую коалицию.
Эх, вы, вояки.
Кроме как забросать врага своими трупами, иначе воевать так и не научились.
Ни мозгами, ни техникой, ни военной наукой.
Только трупами, горе вы, вояки...
exoxoexoxo 24 июля 2018 | 18:05
==="arye_11: И пейсы не помешали евреям "...доблестно оборонять Ташкент ! Вон сколько пейсатых и непейсатых выходят В Израиле на парад с шестиконечными звёздами"Герой Обороны Ташкента" !arye_11, кроме гитлеровских наград и трёхколёсного немецкого велика твои родители что-нибудь оставили ?
york_boevoy 24 июля 2018 | 18:35
exoxoexoxo: тема ташкента звучала у русских антисемитов самого замшелого мракобесного черносотенного толка. Это старые вонючие пердуны мелкие злобные уроды ,ну точно как ты ублюдок. Вечные завистники недостижимого превосходства евреев во всех областях. Именно такие сиволапые дегенераты убивали в погромах еврейских женщин и детей под прикрытием власти, с которой в конце концов евреи и разобрались. Твое место ублюдок в вонючем сортире твоей вонючей берлоги в твоем вонючем улусе среди таких же уродов как ты.
sceptic47 24 июля 2018 | 18:11
arye_11: Российская армейская:
- Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши деды?
- Наши деды - пирровы победы,
Вот где наши деды!
rouslllllllanist4e 24 июля 2018 | 19:04
arye_11: не помешали евреям стереть в пыль арабско-советскую коалицию
=========
Уничтожив две империи и назначив Надю Савченко президентшей Украины, наш пейсатый Арик принялся стирать в пыль арабо-советские коалиции.
Страшный человек, точно вам говору.
exoxoexoxo 24 июля 2018 | 17:57
======="varangian2011: Пейсами там за кактусы не зацепитесь, когда уничтожать будете."====================== Кто пейсами не зацепится получит шестиконечную звезду"За Оборону Ташкента" !
gordy 24 июля 2018 | 18:05
"Израильские военные несколько раз пытались связаться с истребителем ВВС Сирии, который был сбит"
Связывались на иврите?
askol2016 24 июля 2018 | 18:43
gordy: Они пытались связаться на арабском, но русские летчики ничего не поняли...
exoxoexoxo 24 июля 2018 | 18:47
\\\\"gordy: "Израильские военные несколько раз пытались связаться с истребителем ВВС Сирии..."В итоге израильский лётчик из Петах Тиквы сейчас в раю пытается наладить контакт с сорока девственницами мусульманками, в Израиле он не смог найти сорок девственниц старше пятнадцати лет...
nowyrusic 24 июля 2018 | 18:11
exoxoexoxo: Голубок, а заче6м Израилю мусулдьманский Ташкен6т оборонять.
У них лучше получае6тся Голанские высоты защищать.
Вот в 19073 г израильский танкист уничтожил в одном бою 25 советско-сирийских танков.
Цви Грингольд его зовут. ьПроавда по некоторым подсчетам он подбил 60 советско-сирийских танков.
Но он сам говорит, что гарантировать может только 25 уничтоженных танков.и лишнего ему не надо.
А про операцию Римон 20 ты почитай. Командующий советскими ВВС назвал этот бой катастрофой. Советскую авиадивизию в течении недели вывели из Египта во избежание дальнейшего позора.
dunai10 24 июля 2018 | 18:23
nowyrusic: Советскую авиадивизию в течении недели вывели из Египта...
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На счёт дивизии, вы "загнули".
"135-й истребительный авиационный полк (40 истребителей-перехвачиков) и 35-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья (30 истребителей МиГ-21МФ и МиГ-21РФ, 42 лётчика."
nowyrusic 24 июля 2018 | 18:40
dunai10: Состав авиационной дивизии в годы Великой Отечественной войны в ВВС РККА обычно состоял из управления, трёх авиационных полков и насчитывал 98 самолётов
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Да, назвать можно как угодно.
Но по количеству самолетов это была фактически дивизия и командовал этим соединением генерал-майор.
В Египет направили 32 тысячи советских солдат и офицеров. Среди прочих воинских подразделений прибыла и авиационная группа под командованием генерал-майора авиации Г. У. Дольникова:
Я эту группу назвал дивизией, для простоты, но это не принципиально.
exoxoexoxo 24 июля 2018 | 18:59
=======nowyrusic-гомик: "заче6м Израилю мусулдьманский Ташкен6т оборонять. "===Затемб, чтобы получить награду : "Герой Обороны Ташке6нта" !nowyrusic-гомик, твои папа с мамой получают деньги за за Оборону Ташкента ?
kottigr1 24 июля 2018 | 17:50
ur_sus: Все российские военные самолеты ВКС РФ не вернувшиеся с боевого задания автоматически становятся самолетами сирийских ВВС...
andy66 24 июля 2018 | 17:48
это свинство: сначала сбить, потом связываться
proxozhij 24 июля 2018 | 17:37
Да летчик стакан на рацию поставил и не слышал.
sensei54 24 июля 2018 | 17:39
На "Военном осведомителе" фото погибшего пилота.
polsan 24 июля 2018 | 17:45
sensei54: ссылку не дадите не нашел )
sensei54 24 июля 2018 | 18:12
polsan: https://t.me/warjournal/
vpu2011 24 июля 2018 | 17:46
Будут они Израиль на вшивость проверять.
captaingeorge 24 июля 2018 | 17:48
Су 22 не истребитель, это экспортный вариант фронтового бомбардировщика Су 17... Может пилот не понимал по-арабски?
zztop1960 24 июля 2018 | 17:58
captaingeorge: Это большая проблема сирийских ( арабских) лётчиков , они не понимают по арабски
glotov 24 июля 2018 | 18:10
captaingeorge: Су 17 - самолет , разработанный в шестидесятых. ВС РФ не применяется лет двадцать пять.
wojskowy Марек Качоровски 24 июля 2018 | 17:51
А как же клятвенные обещания России защищать друга Асада? Или всё-таки когда надо, то "своих" сдают с потрохами? Скорее всего сегодня одни а завтра другие становятся "свои", в зависимости от выгоды. Такая вот дружба навек.
za_stalina 24 июля 2018 | 18:03
Нужен жестокий ответ! Наши с 400 должны фактически закрыть воздушное пространство над Израилем!
sensei54 24 июля 2018 | 18:17
za_stalina: Так в чём же дело? Вперёд, за орденами!
ura_123 24 июля 2018 | 18:18
za_stalina: Ваши,это кто?
andre_klimov 24 июля 2018 | 18:25
za_stalina:
А-а-а... Понял... Это такая хитрость, что бы загрузить оборонку - заказами, а работяг - зарплатой? А будете успевать? А то ведь стирать их слица земли - это быстро получается. К тому же - ну, закрыли они небо над ракетно-химической фабрикой под Масьяфом позавчера. И - что?
mordechay_blinchikof 24 июля 2018 | 18:31
za_stalina: Нужен жестокий ответ
для начала-кривизну надо бы выпрямить
seva1223 24 июля 2018 | 18:04
Хлопци из Израиля не в курсе, что у немеющего аналогов просто радио могло не работать!?
ihor_syvoryj 24 июля 2018 | 18:06
Эти израильтяне совсем как дети....
Ну кто же сирийских пилотов на арабском "предупреждает"? Да и на английском тоже.
Надо было сразу по-русски: "Куда прёшь, дурак? Поворачивай оглобли, а то к пацанам отправим"!
mikr 24 июля 2018 | 18:09
Израильтяне совершили откровенную провокацию в отношении Сирии, сбив сирийский самолет над территорией Сирии. В этом нет никаких сомнений несмотря на ни не какие оправдания. По сути дела, своим заявлением о попытках связаться с летчиком чтобы убедиться что самолет не российский, Израиль признал акт собственной агрессии в отношении Сирии.
ura_123 24 июля 2018 | 18:20
mikr: Самолёт це хлопчик был сбит над территорией Израиля. Ну это так,ежели ты не прочитал новость)))
nikmart001 24 июля 2018 | 18:11
Я так понимаю его сбили над Сирией? Или где?
andre_klimov 24 июля 2018 | 18:29
nikmart001:
Сбили над Израилем. Зашёл на два километра, пока его увещевали. Упал, дотянув до границы на сирийскойстороне. Но там его не то "повстанцы", не то ИГИЛ-овцы, которые сейчас занимают места, зачищенные для них асадистами от "повстанцев".
gregor 24 июля 2018 | 18:30
nikmart001:
Это примерно ,если бы вражина залетела на территорию Калининградской области аж 2 км .
listen_up 24 июля 2018 | 18:15
Сколько комических комментов. Я ничего в военских делах не понимаю, но думаю, что сирийский пилот-полковник вовсе не хотел проверять израильтян на вшивость. Т.е. может быть и хотел, но полетное задание было другим. А именно, разбомбить тех ребят в районе Кунейтры, которые запрещены в России. А те, понятное дело, жмутся вплотную к границе с Израилем. Вот и результат. Посмотрим, что скажет купечество? Ну в смысле Лавров, Захарова или Косачев?
andre_klimov 24 июля 2018 | 18:40
listen_up: "А те, понятное дело, жмутся вплотную к границе с Израилем"
К границе с Израилем жмутся "повстанцы", которых сейчаспрессуют асадисты, иран, Россия и игиловцы. А вот что интересно: "асадисты и компания" их "вычищают" - а на их место заходят игиловцы. И, почему-то, ни сирийцы, ни Россия этому не препятствуют. Если так пойдёт и дальше - то вычищать придётся не только Иран, но и ИГИЛ.
Но тогда возникает вопрос- так что же там делает Россия? Асад - понятно. Он просто расправляется с восставшей против него частью населения и ИГИЛ ему мешает не очень. Иран - тоже понятно. У него задача создать военный плацдарм поближе к Израилю, он этого не скрывает и открыто декларирует. У него с ИГИЛ только религиозно-сектантские разногласия, но ближайшая цель - одна и та же. А вот какие задачи тем решает Россия? Уж явно не "останавливает террористов на дальных рубежах". Если только не по принципу "нехай хомяк подавится!" :))
Я, скорее, согласен с теми, кто утверждает, что Россия готовится к коалиционной войне против курдов с целью захвата нефтеносных районов. А поэтому и трётся у ног союзничков, заинтересованных в том же.
snikkersnepper 24 июля 2018 | 19:00
listen_up:
А что тут понимать? "Вплотную к границе с Израилем" четыре года благополучно находится на данный момент предпоследний анклав Игил (ни разу за четыре года не потревоженный Израилем). Сейчас против него разворачивается боевая операция. Именно против ИГ, так как все остальные группировки в этом районе уже сложили оружие, никаких "повстанцев" там прессовать незачем. Так как боевые действия идут вплотную к границе, Израиль уже несколько месяцев уламывали хотя бы не мешать, предлагая всякие ништяки, вроде отвода куда подальше иранцев и их сателлитов. Но Израиль прекрасно понимает свою ключевую роль в ходе операции. Предложенных ништяков ему МАЛО. Поэтому соглашение сорвано. А чтобы еще раз напомнить о своем особом значении, израильтяне сбили сушку, бомбившую игишей. Потому что, как нам объясняют, разоренной 7 годами гражданской войны стране, территорию которой оккупируют не меньше 4 иностранных государств, делать больше нефиг, как ломиться на Голанские высоты.
Так что все элементарно. А то что для этого надо поработать игиловским ПВО - так кого это вообще колышет?
bike_nty 24 июля 2018 | 18:27
Ты тавой... иди. иди отсюда, не безобразничай...
ansata 24 июля 2018 | 18:42
Немного не тот случай когда можно включать "не слышу"