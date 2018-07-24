Панк-группы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум» отказались участвовать в рок-фестивале «Нашествие»
В своих официальных группах ВКонтакте они объясняют это «сотрудничеством организаторов с Министерством обороны». Музыканты извиняются перед своими фанатами, но подчеркивают, что у них нет других вариантов.
Комментарии20
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dmitri_m 24 июля 2018 | 17:38
Респект. Если б все были столь принципиальными...
michael_c 24 июля 2018 | 17:54
От мин. обороны будет Кобзон . Что не так то !?...))
plank1957 24 июля 2018 | 17:41
Абстрактный патриотизм, оторванный от своих сел и городов, как-то не катит.
glotze7 24 июля 2018 | 17:43
Фестиваль пора переименовывать в "Камни с неба".
prostovanya 24 июля 2018 | 17:45
Молодцы, так держать...
x_signal 24 июля 2018 | 17:45
Никому не известные группы решили громко пёрнув заявить о себе?
hastings 24 июля 2018 | 17:48
Ну и черт с ними! Пусть вместо них Кобзон споет, песни военных лет, что-нибудь про Родину.
glotze7 24 июля 2018 | 17:50
hastings: "...что-нибудь про Родину"
Про Израиль, что-ли?
bike_nty 24 июля 2018 | 17:58
glotze7: Он про ордло может, давно правда было
zztop1960 24 июля 2018 | 18:04
hastings: : Вот это https://www.youtube.com/watch?v=6gU0VCmrFIQ
motooppic 24 июля 2018 | 17:49
нам на Нашествии и без этой пацифистской сра*ни будет круто!
tv_victim 24 июля 2018 | 17:52
motooppic: Опять говно будете с грязью ногами по колено в этом дерьме месить? Ну-ну....
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 18:20
tv_victim: они молодые и не очень долбохлебы уже и не помнят что в прошлом годе было. Ну и облегчается на пару десятков деревянных
oleg_andreevich 24 июля 2018 | 17:51
Каждое фашистское государство стремится превратить любой фестиваль в "военно-патриотическое мероприятие". Все геббельсы поставят себе галочку, чтобы перед фюрером отчитаться.
shlevet 24 июля 2018 | 17:54
Тупая отмазка
shlevet 24 июля 2018 | 17:59
shlevet: Музыканты дарят свое творчество НЕ министерству обороны и даже НЕ организаторам Нашествия, а тем кто приходит их слушать.
В данном случае эти музыканты нагадили своим слушателям.
Мое предложение, байкотировать эти группы, их концерты где бы то ни было и не ставить их на радиостанциях
abidas 24 июля 2018 | 18:56
shlevet: Мое предложение, байкотировать эти группы, их концерты где бы то ни было и не ставить их на радиостанциях
Пральна, бОйкот ...
На их санкции введём свои антисанкции
всем тем, кто не приедет на нАше Нашествие
С сегодняшнего дня не буду слушать Pink Floyd !
zztop1960 24 июля 2018 | 18:02
Минобороны и панки https://www.youtube.com/watch?v=ynLo6gJGvts
koleg197 24 июля 2018 | 18:19
панки грязи не боятся
balmont 24 июля 2018 | 18:22
Кому они нужны, даже Кортнев, при всём своём антимилитаризме, не отказывается от выступлении на Нашествии.