Начальник управления МЧС по Томской области стал фигурантом дела о взятке
Как сообщили «Интерфаксу» в Следственном комитете, чиновник был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело. На сайте регионального управления МЧС говорится, что его возглавляет генерал-майор Михаил Бегун. Будет ли Следственный комитет ходатайствовать об аресте подозреваемого – пока не уточняется.
Комментарии3
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curious69_ 24 июля 2018 | 18:01
Ну не верю , что бы генерал майор - истинный путриот, брал взятки. 100% что у него в кабинете висит портрет Путина В.В. - самого ПРАВИЛЬНОГО человека в России ( ни разу не ошибся за 18 лет).
profi1962 24 июля 2018 | 18:12
curious69_: Солдаты ничего не бояться. Смелые ребята.
drgonish 24 июля 2018 | 18:06
Что-то как-то Навальный с темой коррупции совсем захирел.
Оставил Путина с жуликами и ворами один на один?
Эх, Алексей....