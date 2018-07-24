Начальник управления МЧС по Томской области стал фигурантом дела о взятке

Как сообщили «Интерфаксу» в Следственном комитете, чиновник был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело. На сайте регионального управления МЧС говорится, что его возглавляет генерал-майор Михаил Бегун. Будет ли Следственный комитет ходатайствовать об аресте подозреваемого – пока не уточняется.