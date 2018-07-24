Станислав Черчесов вошёл в список номинантов на звание «Тренер года» по версии ФИФА

Под руководством 54-летнего специалиста сборная России смогла дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Среди тех, кто претендует стать тренером года – 10 специалистов, наиболее ярко проявивших себя в минувшем сезоне. В списке этом как клубные специалисты, такие, как Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», Юрген Клоп из Ливерпуля или Зинедин Зидан из «Реал». Так и главные тренеры сборных команд, наиболее ярко проявивших себя на Чемпионате мира в России. Помимо Черчесова здесь хорват Златко Далич и француз Дидье Дешам, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (Англии).

По регламенту, сначала будут названы три финалиста голосования. Ну а победителя объявят в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Напомним, что помимо лучшего тренера, ФИФА определяет лучшего футболиста и футболистку, вратаря года, а также лучший гол сезона.