Израильская армия сбила сирийский истребитель, который вторгся в воздушное пространство страны
По словам военных, они были уверены, что сбивают именно сирийский, а не российский самолет.
Самолет проник примерно на два километра в воздушное пространство Израиля и был сбит двумя ракетами Patriot. Об этом сообщает AFP. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно. Точный тип самолета также не назван: по словам израильских военных, это был либо Су-22, либо Су-24. Также в ЦАХАЛ подчеркивают, что неоднократно предупреждали пилота на разных языках.
Тель-Авив указывает, что с сегодняшнего утра было зафиксировано усиление боевых действий в Сирии, а также активизировались сирийские ВВС. В связи с этим военные Израиля были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Сирийский военный источник заявил РИА Новости, что самолет был сбит над долиной Ярмук на юге Сирии и не нарушал воздушное пространство Израиля. Собеседник агентства подчеркнул, что истребитель выполнял боевое задания, атакуя позиции террористов «Исламского государства».
Напомним, буквально накануне в западном Иерусалиме глава МИД России Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов обсудили с Биньямином Нетаньяху завершение антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечение безопасности вдоль границ Израиля.
Комментарии7
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sandro_007 24 июля 2018 | 17:10
Сбивайте израильское дерьмо, если хоть на миллиметр нарушат ваше воздушное пространство.
dataan 24 июля 2018 | 17:12
Российский бзданули бы сбивать. Однозначно.
ura_123 24 июля 2018 | 17:21
dataan: Да прямо))) Даже Эрдогановские не забздели,вальнули и ничего.
tvitov66 24 июля 2018 | 17:23
dataan: а они на экранах радаров видят принадлежность? Наверняка на этом "сирийском" изделии сидел летчик - выпускник российского ВУ, так же как и в сирийских и иранских ЗРК, что крошат евреи там пачками
ura_123 24 июля 2018 | 17:23
sandro_007: Чувачок, уже пытались и что вышло помнишь?
Так посмотри в интернетах)))
len56 24 июля 2018 | 17:28
sandro_007: это ты с кем сейчас говорил,старый пердун? с бабкой покойной?
yralez 24 июля 2018 | 17:22
И Конашенков не узнает
какой у наемника был конец
Повторять два раза на манер........какой танкиста был конец -----это про лугандонских ихтамнетов.