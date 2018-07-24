Израильская армия сбила сирийский истребитель, который вторгся в воздушное пространство страны

По словам военных, они были уверены, что сбивают именно сирийский, а не российский самолет.

Самолет проник примерно на два километра в воздушное пространство Израиля и был сбит двумя ракетами Patriot. Об этом сообщает AFP. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно. Точный тип самолета также не назван: по словам израильских военных, это был либо Су-22, либо Су-24. Также в ЦАХАЛ подчеркивают, что неоднократно предупреждали пилота на разных языках.

Тель-Авив указывает, что с сегодняшнего утра было зафиксировано усиление боевых действий в Сирии, а также активизировались сирийские ВВС. В связи с этим военные Израиля были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Сирийский военный источник заявил РИА Новости, что самолет был сбит над долиной Ярмук на юге Сирии и не нарушал воздушное пространство Израиля. Собеседник агентства подчеркнул, что истребитель выполнял боевое задания, атакуя позиции террористов «Исламского государства».

Напомним, буквально накануне в западном Иерусалиме глава МИД России Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов обсудили с Биньямином Нетаньяху завершение антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечение безопасности вдоль границ Израиля.