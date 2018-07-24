Мосгорсуд 2 августа проверит законность ареста ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

Он обвиняется в госизмене. Ему инкриминируется передача секретной информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

Защита 74-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, будет добиваться его освобождения из-под ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Мы собираемся участвовать в апелляционном обжаловании избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей и добиваться его освобождения. Считаем, что арест — чрезмерно суровая мера с учетом состояния здоровья и возраста обвиняемого», — заявил он.

Павлов добавил, что в ближайшие дни собирается навестить Кудрявцева в СИЗО «Лефортово». Кроме того, он намерен ознакомиться с материалами дела.

Жалоба на заключение Кудрявцева под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 2 августа.



Виктор Кудрявцев изучал влияние турбулентности на движение ракет. Об этом «Интерфаксу» сообщил сын арестованного по обвинению в госизмене Ярослав. По его словам, это один из важных аспектов, которые нужно учитывать при гиперзвуковых скоростях. В то же время он подчеркнул, что «это совершенно необязательно относится созданию новых вооружений». Кроме того, по словам сына, у Виктора Кудрявцева была самая низкая форма допуска к секретным данным.