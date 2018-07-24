ФСИН проверит все случаи применения насилия сотрудниками за год

Для этого в территориальных органах ведомства создадут комиссии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ФСИН. Комиссии также проверят организацию служебной деятельности в штрафных изоляторах помещениях камерного типа.

Оперативные сотрудники уговаривают отказаться от показаний осужденных, подтвердивших факты избиения и пыток в Ярославской колонии. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ирина Бирюкова.

«Мне приходит информация из Ярославля о том, что оперативный сотрудник Антон Новоселов и старший оперативный сотрудник Виктор Липский вызывают осужденных, которые разговаривали с прокурорами, приезжавшими их опрашивать по фактам возможных пыток, и уговаривают их отказаться от своих показаний», — отметила Бирюкова.

Она уточнила, что ей известно о более чем 50 жалобах. «Тех, кто писал эти заявления и подтверждал, что пытки имели место, вызывают по одному и отговаривают в культурной форме», — заключила Бирюкова.

Между тем, в Брянской области задержали сотрудника колонии №6. Как сообщается на сайте регионального управления СК, он подозревается в том, что до смерти запытал заключенного. Осужденный умер вечером 22 июля. Сотрудник колонии, по версии следствия, применял к нему насилие, используя спецсредства. В региональном управлении ФСИН подтвердили факт смерти осужденного, не приводя подробностей. Возбуждено уголовное дело.