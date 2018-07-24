ФСИН проверит все случаи применения насилия сотрудниками за год
Для этого в территориальных органах ведомства создадут комиссии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ФСИН. Комиссии также проверят организацию служебной деятельности в штрафных изоляторах помещениях камерного типа.
Оперативные сотрудники уговаривают отказаться от показаний осужденных, подтвердивших факты избиения и пыток в Ярославской колонии. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ирина Бирюкова.
«Мне приходит информация из Ярославля о том, что оперативный сотрудник Антон Новоселов и старший оперативный сотрудник Виктор Липский вызывают осужденных, которые разговаривали с прокурорами, приезжавшими их опрашивать по фактам возможных пыток, и уговаривают их отказаться от своих показаний», — отметила Бирюкова.
Она уточнила, что ей известно о более чем 50 жалобах. «Тех, кто писал эти заявления и подтверждал, что пытки имели место, вызывают по одному и отговаривают в культурной форме», — заключила Бирюкова.
Между тем, в Брянской области задержали сотрудника колонии №6. Как сообщается на сайте регионального управления СК, он подозревается в том, что до смерти запытал заключенного. Осужденный умер вечером 22 июля. Сотрудник колонии, по версии следствия, применял к нему насилие, используя спецсредства. В региональном управлении ФСИН подтвердили факт смерти осужденного, не приводя подробностей. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии10
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luger_max_otto 24 июля 2018 | 17:07
Вертухаи проверяют вертухаев?
danko_voila 24 июля 2018 | 17:16
luger_max_otto: а где идиотка старуха данко1 из маями?
popov_m 24 июля 2018 | 17:07
КТО КОМИСССИИ ВОЗГЛАВИИИТ???
danko1 24 июля 2018 | 17:07
Идиоты.
Одни гестаповцы садисты будут проверять других.
Такие проверки только для сокрытия следов преступления.
danko_voila 24 июля 2018 | 17:18
danko1: бабка а тебя хоть раз проверяли? Ты скрывала следы преступления? Это известно всему Миру!
sergei_tn 24 июля 2018 | 17:11
Они что, друг друга проверять будут :)
chichanik 24 июля 2018 | 17:12
замыливают
dwon 24 июля 2018 | 17:26
Сами себя будут проверять? Ну не смешите меня. Скорее под этой маркой будут заметать следы.
tv_victim 24 июля 2018 | 17:26
Концы, кароч, в воду....
sensei54 24 июля 2018 | 17:27
Для этого в территориальных органах ведомства создадут комиссии.
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Основополагающий документ в ВС: "Акт комиссии по списанию спирта"