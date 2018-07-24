Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий болельщикам с Fan ID посетить Россию до конца года без виз
При этом в пояснительной записке говорится, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных средств.
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При этом в пояснительной записке говорится, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных средств.
Комментарии4
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blahovdav 24 июля 2018 | 16:41
Ага, и колумбийские болелы просто сейчас ломанут в Свинопутию за дешевыми и доступными девочками??
danko1 24 июля 2018 | 16:50
blahovdav: И что, будут желающие посетить Россию, в которой полицаи из белых и пушистых, превратились опять во зверей?
boooben 24 июля 2018 | 17:01
Не забудьте на Никольской разложить давалок по скамеечкам, а то могут не приехать! Привередливые они, эти сенегальцы.
boseal 24 июля 2018 | 17:01
blahovdav: А что Вы так волнуетесь, друг мой? Сделайте безвиз со всем миром и тогда за "доступными девочками" поедут к Вам. А может даже и за доступными мальчиками.