В Серпуховском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, два человека, находившихся на борту, погибли. По сведениям Интерфакса, один из погибших – чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. Официально это не подтверждено. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.