В Серпуховском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет
Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, два человека, находившихся на борту, погибли. По сведениям Интерфакса, один из погибших – чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. Официально это не подтверждено. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Комментарии4
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liliputin_fashist 24 июля 2018 | 16:39
Российская авиация как всегда на высоте. В том смысле, что на дне.
ostapbey 24 июля 2018 | 16:41
Слушали новости из Сирии??
Решили поддержать товарищей и взять на крыло??
Даже?
jetsam 24 июля 2018 | 16:47
https://meduza.io/news/2018/07/24/chempion-mira-po-aviatsionnoy-akrobatike-pogib-v-aviakatastrofe-v-podmoskovie
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В Серпуховском районе Подмосковья потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 326. Как сообщили в СК, на его борту находились два человека, они оба погибли.
По данным источника «Интерфакса», один из погибших — Игорь Турик, чемпион мира 2014 года по аэроакробатике на самолетах ЯК-52.
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или отказ техники или решил, что асс все может.
mag_1 24 июля 2018 | 17:03
очень жаль! мои соболезнования cемье!!!!!!!!!