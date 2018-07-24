Лодочник, по вине которого в Астраханской области погибли трое детей, арестован на два месяца
По версии следствия, местный житель в состоянии наркотического опьянения перевозил через реку Бузан девятерых детей, лодка перевернулась и трое несовершеннолетних утонули.
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evgeny_biolog 24 июля 2018 | 17:30
По этой речке только в состоянии наркотического опьянения можно плавать?