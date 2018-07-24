Начальник управления МЧС по Томской области стал фигурантом дела о взятке
Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете, чиновник был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело. Будет ли Следственный комитет ходатайствовать об аресте подозреваемого – пока не уточняется.
Комментарии5
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danko1 24 июля 2018 | 16:52
Полностью преступную вертикаль выстроил бандит Путин.
Можно всех сажать- не ошибешься. Во главе с главным мафиози.
danko_voila 24 июля 2018 | 17:20
danko1: бабка а тебя можно посадить? Из маями?
oldmen56 24 июля 2018 | 16:54
А почему только в Томске?
evgeny_biolog 24 июля 2018 | 16:56
Что, в Томской области тоже очереди за хлебом начались?
vilingrad 24 июля 2018 | 17:09
Начальник управления МЧС по Томской области стал...давать взятки по делу, фигурантом которого является:)