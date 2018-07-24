Подозрения о «вмешательстве» российских хакеров в выборы в бундестаг в 2017 году не оправдались

Об этом говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции Германии.

В документе указано, что «по мере приближения выборов в бундестаг в конечном итоге был зафиксирован спад российской киберактивности». В то же время, в докладе говорится, что пророссийская пропаганда по-прежнему пытается дестабилизировать ситуацию в Германии.

Представители российских спецслужб стремятся повлиять на политическое и общественное мнение в стране. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.