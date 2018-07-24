Подозрения о «вмешательстве» российских хакеров в выборы в бундестаг в 2017 году не оправдались
Об этом говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции Германии.
В документе указано, что «по мере приближения выборов в бундестаг в конечном итоге был зафиксирован спад российской киберактивности». В то же время, в докладе говорится, что пророссийская пропаганда по-прежнему пытается дестабилизировать ситуацию в Германии.
Представители российских спецслужб стремятся повлиять на политическое и общественное мнение в стране. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.
Комментарии12
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liliputin_fashist 24 июля 2018 | 16:41
Сколько стоило российскому бюджету это заявление?
dataan 24 июля 2018 | 17:17
Досадочка то какая для подпиндосников! Ай-яй-яй, как им обидно то... :)))))))))))))))))))
serhio_25__ 24 июля 2018 | 17:24
liliputin_fashist: Какая досада, да, хомячки?
elenaj1959 24 июля 2018 | 16:45
Надежды "не оправдались", а подозрения не подтвердились.
rips4 24 июля 2018 | 16:46
Та як же ж? А хто ж эуроскептиков то избирал? Короче, меркель на миротворец ...!
zolingen 24 июля 2018 | 16:52
Плохо искали
parasuk_ 24 июля 2018 | 16:53
А вот хохлы раз в неделю врут как остановили атаку неуловимых мишек-хакеров на свои серверы :)
glotov 24 июля 2018 | 16:53
В век глобализации невозможно уберечь избирателя от доступа к мировой информации, в т.ч. и "неправильной информации". Эта новомодная "мания преследования" уже просто смешит.
glotov 24 июля 2018 | 16:56
Интересно, дойдет ли где-нибудь до "майдана" из-за оспаривания итогов выборов на почве "вмешательств"?
boseal 24 июля 2018 | 17:09
Да просто сидят там одни дилетанты, которые искать то толком и не умеют. Им надо с со здешними ЭХОвскими "спецами" пообщаться - те такие дела на раз два "колют".
kvam 24 июля 2018 | 17:27
Подозрения не оправдались, но, в то же время, стремятся повлиять?
Что за бред?
good_sadness 24 июля 2018 | 17:30
Раньше евреи были во всём виноваты
А нынче на русских пошли накаты!