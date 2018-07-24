Израильские военные сбили самолет «Сухой» ВВС Сирии
Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, сирийский истребитель нарушил границу страны, углубившись в воздушное пространство Израиля на два километра. При этом Израиль был уверен, что это сирийский, а не российский самолет. Он был перехвачен ракетами Patriot.
О судьбе летчиков пока ничего не известно.
Комментарии23
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sandro_007 24 июля 2018 | 16:41
Убийцы.
midnightblues 24 июля 2018 | 16:43
sandro_007: Ужас
нет-чтобы позволить разбрасывать бомбы-так уничтожили мирный самолет
надо еще вагнера на пулеметы поводить-чтоб им неповадно сбивать было
sandro_007 24 июля 2018 | 16:44
Бей жидов - спасай арабов.
navsegda 24 июля 2018 | 16:53
sandro_007: В чём проблема , при желании ты сможешь записаться в вагнеровцы и героически погибнуть за твоих любимых арабов
sandro_007 24 июля 2018 | 16:55
navsegda:
За беззащитных арабов. Мирные демонстрации коих безжалостно расстреливают израильские подонки.
sim202_ 24 июля 2018 | 17:02
sandro_007:
А , так в "сушке" мирные демонстранты летели над чужой территорией?
Ты бы так сразу и сказало...
sandro_007 24 июля 2018 | 17:06
sim202_:
Они вышли на мирный протест против открытия американского посольства в Иерусалиме, но были безжалостно расстреляны сучьим племенем. И счет идет на десятки погибших и тысячи раненных.
johnbmw Евгений Большаков 24 июля 2018 | 16:56
navsegda: а Вы заметили, что оно сказало: Бей жидов - спасай арабов, а вовсе НЕ: БьЮ жидов - спасаЮ арабов??? :-)))
zorkin75 24 июля 2018 | 16:57
sandro_007: Бей руссосранцев,спасай Украину!
sandro_007 24 июля 2018 | 16:59
zorkin75:
Надя пыталась спасти Украину от вальцманов. Не дали.
nefanat_il 24 июля 2018 | 16:59
sandro_007: Сирийцы и их российские союзники? Несомненно.
u237 24 июля 2018 | 17:00
sandro_007: ну да, они коварно напали на сирийский самолет, который мирно бомбил спящие города
vilingrad 24 июля 2018 | 17:06
sandro_007: Сухому с Путеном не раздавать бы сложное обороудование абы кому. Летающие арабы- строго в коране!
andre_klimov 24 июля 2018 | 17:15
vilingrad:
Да насчёт второго пилота - вопрос. Если по поводу погибшего "сирийского полковника" асадистысразу сообщили, то представители сирийской армии отказазываются отвечать на вопросы корреспондентов о принадлежности второго пилота.
jetsam 24 июля 2018 | 16:42
врут гады. не сбили они самолет «Сухой».
он был мокрый!
andrii1979 24 июля 2018 | 16:47
Су какой? 30,33,27,57?!!!
jetsam 24 июля 2018 | 16:53
andrii1979: 22
--- интерфакс
сообщил представитель армии обороны Израиля, комментируя ситуацию с уничтожением сирийского истребителя Су-22.
"Мы в течение вторника на нескольких языках и разными путями выступали с предупреждениями не проникать на нашу территорию. Сирийский самолет взлетел с базы Т4 в Сирии и быстро полетел в сторону Израиля, пока не был сбит", - сказал он.
---
" быстро полетел в сторону Израиля" - да пилот вообще сдаваться хотел, небось...
leda53 24 июля 2018 | 16:53
andrii1979: Су-22
andre_klimov 24 июля 2018 | 16:50
Самолёт Су-22 был сирийский, асадисты это признали. Один пилот - полковник сирийской армии - погиб. О том, кем был второй лётчик сирийцы пока умалчивают. Как и умалчивают причины, по которым экипаж игнорировал предупреждения на нескольких языках. После подстрела самолёт упал по сирийскую сторону границы, в районе, который недавно был обьявлен, как "освобождённый от антиасадовских сил", но при этом SANA заявила, что он контроллируется ИГ. Что, в общем-то, подтверждает ещё раз ради кого асадисты "чистят площадку".
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 16:51
Сирийские граждане тракторист Иван Сулейманов и шахтёр Николай Муххаммедов получили Героя России посмертно.
ostapbey 24 июля 2018 | 17:04
vasya_von_smetankin: покажут вид ссзади. И медаль с закруткой на спине.
Как и турецкой жертве по помидорам.
Даже.
ostapbey 24 июля 2018 | 17:07
............
.Medialeaks
24 ноября 2015 12:10
Турция сбила российский военный самолет. Как это было
Турецкие военные сбили российский военный самолет Су-24 на границе с Сирией. В Минобороны официально подтвердили смерть двух военных, а также сообщили о подбитом вертолете Ми-8, вылетевшем на спасательную операцию. Представители НАТО и президент США Барак Обама заявили, что Турция имела право на оборону своего воздушного пространства, в то время как российский президент Владимир Путин счел действия Турции «ударом в спину» и обвинил государство в поддержке ИГИЛ.
parasuk_ 24 июля 2018 | 17:15
ostapbey: Только потом на турции стали регулярно происходить какие-то взрывы. Боюсь, племя соломоново ждут веселые времена :)