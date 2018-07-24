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16:31, 24 июля 2018

Израильские военные сбили самолет «Сухой» ВВС Сирии

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, сирийский истребитель нарушил границу страны, углубившись в воздушное пространство Израиля на два километра. При этом Израиль был уверен, что это сирийский, а не российский самолет. Он был перехвачен ракетами Patriot.
О судьбе летчиков пока ничего не известно.

Комментарии

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sandro_007 24 июля 2018 | 16:41

Убийцы.

midnightblues 24 июля 2018 | 16:43

sandro_007: Ужас
нет-чтобы позволить разбрасывать бомбы-так уничтожили мирный самолет
надо еще вагнера на пулеметы поводить-чтоб им неповадно сбивать было

sandro_007 24 июля 2018 | 16:44

Бей жидов - спасай арабов.

navsegda 24 июля 2018 | 16:53

sandro_007: В чём проблема , при желании ты сможешь записаться в вагнеровцы и героически погибнуть за твоих любимых арабов

sandro_007 24 июля 2018 | 16:55

navsegda:
За беззащитных арабов. Мирные демонстрации коих безжалостно расстреливают израильские подонки.

sim202_ 24 июля 2018 | 17:02

sandro_007:
А , так в "сушке" мирные демонстранты летели над чужой территорией?
Ты бы так сразу и сказало...

sandro_007 24 июля 2018 | 17:06

sim202_:
Они вышли на мирный протест против открытия американского посольства в Иерусалиме, но были безжалостно расстреляны сучьим племенем. И счет идет на десятки погибших и тысячи раненных.

johnbmw Евгений Большаков 24 июля 2018 | 16:56

navsegda: а Вы заметили, что оно сказало: Бей жидов - спасай арабов, а вовсе НЕ: БьЮ жидов - спасаЮ арабов??? :-)))

zorkin75 24 июля 2018 | 16:57

sandro_007: Бей руссосранцев,спасай Украину!

sandro_007 24 июля 2018 | 16:59

zorkin75:
Надя пыталась спасти Украину от вальцманов. Не дали.

nefanat_il 24 июля 2018 | 16:59

sandro_007: Сирийцы и их российские союзники? Несомненно.

u237 24 июля 2018 | 17:00

sandro_007: ну да, они коварно напали на сирийский самолет, который мирно бомбил спящие города

vilingrad 24 июля 2018 | 17:06

sandro_007: Сухому с Путеном не раздавать бы сложное обороудование абы кому. Летающие арабы- строго в коране!

andre_klimov 24 июля 2018 | 17:15

vilingrad:
Да насчёт второго пилота - вопрос. Если по поводу погибшего "сирийского полковника" асадистысразу сообщили, то представители сирийской армии отказазываются отвечать на вопросы корреспондентов о принадлежности второго пилота.

jetsam 24 июля 2018 | 16:42

врут гады. не сбили они самолет «Сухой».
он был мокрый!

(комментарий скрыт)

andrii1979 24 июля 2018 | 16:47

Су какой? 30,33,27,57?!!!

jetsam 24 июля 2018 | 16:53

andrii1979: 22
--- интерфакс
сообщил представитель армии обороны Израиля, комментируя ситуацию с уничтожением сирийского истребителя Су-22.

"Мы в течение вторника на нескольких языках и разными путями выступали с предупреждениями не проникать на нашу территорию. Сирийский самолет взлетел с базы Т4 в Сирии и быстро полетел в сторону Израиля, пока не был сбит", - сказал он.
---

" быстро полетел в сторону Израиля" - да пилот вообще сдаваться хотел, небось...

leda53 24 июля 2018 | 16:53

andrii1979: Су-22

andre_klimov 24 июля 2018 | 16:50

Самолёт Су-22 был сирийский, асадисты это признали. Один пилот - полковник сирийской армии - погиб. О том, кем был второй лётчик сирийцы пока умалчивают. Как и умалчивают причины, по которым экипаж игнорировал предупреждения на нескольких языках. После подстрела самолёт упал по сирийскую сторону границы, в районе, который недавно был обьявлен, как "освобождённый от антиасадовских сил", но при этом SANA заявила, что он контроллируется ИГ. Что, в общем-то, подтверждает ещё раз ради кого асадисты "чистят площадку".

vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 16:51

Сирийские граждане тракторист Иван Сулейманов и шахтёр Николай Муххаммедов получили Героя России посмертно.

ostapbey 24 июля 2018 | 17:04

vasya_von_smetankin: покажут вид ссзади. И медаль с закруткой на спине.
Как и турецкой жертве по помидорам.
Даже.

ostapbey 24 июля 2018 | 17:07

............
.Medialeaks
24 ноября 2015 12:10
Турция сбила российский военный самолет. Как это было

Турецкие военные сбили российский военный самолет Су-24 на границе с Сирией. В Минобороны официально подтвердили смерть двух военных, а также сообщили о подбитом вертолете Ми-8, вылетевшем на спасательную операцию. Представители НАТО и президент США Барак Обама заявили, что Турция имела право на оборону своего воздушного пространства, в то время как российский президент Владимир Путин счел действия Турции «ударом в спину» и обвинил государство в поддержке ИГИЛ.

parasuk_ 24 июля 2018 | 17:15

ostapbey: Только потом на турции стали регулярно происходить какие-то взрывы. Боюсь, племя соломоново ждут веселые времена :)

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