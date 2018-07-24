Израильские военные сбили самолет «Сухой» ВВС Сирии

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, сирийский истребитель нарушил границу страны, углубившись в воздушное пространство Израиля на два километра. При этом Израиль был уверен, что это сирийский, а не российский самолет. Он был перехвачен ракетами Patriot.

О судьбе летчиков пока ничего не известно.