Дело о пытках в Ярославской колонии передано в центральный аппарат СК
Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие установило личности всех сотрудников колонии, принимавших участие в избиении заключенного,
задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства об аресте задержанных. По словам Петренко, СК уволил следователя, отказавшего год назад в возбуждении уголовного дела по заявлению об избиении заключенных в Ярославской колонии.
Комментарии5
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liliputin_fashist 24 июля 2018 | 16:34
Сообщают, что задержаны шесть сотрудников той самой ярославской колонии. Надеюсь, их будут допрашивать в той самой "воспитательной комнате".
cattt 24 июля 2018 | 16:38
liliputin_fashist: Умру со смеху, пчелы будут выступать против меда!
luger_max_otto 24 июля 2018 | 16:57
Не стоит: материалов на них и так хватет. Если вести дело по статьям УК про ОПГ- так им светит от 12 до пожизненного, а их начальству- так чистое пожизненное.
popov_m 24 июля 2018 | 16:47
Ключевое слово УВОЛИЛ! И стало быть отправил на пенсию с окладом ????? Российских рублей.
moskalito 24 июля 2018 | 16:59
Пешек, при случае, можно и сдать. Главное, чтобы крупные фигуры не страдали