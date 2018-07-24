Дело о пытках в Ярославской колонии передано в центральный аппарат СК

Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие установило личности всех сотрудников колонии, принимавших участие в избиении заключенного,

задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства об аресте задержанных. По словам Петренко, СК уволил следователя, отказавшего год назад в возбуждении уголовного дела по заявлению об избиении заключенных в Ярославской колонии.