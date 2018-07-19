Защита Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, будет добиваться его освобождения из-под ареста
Защита 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, будет добиваться его освобождения из-под ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
«Мы собираемся участвовать в апелляционном обжаловании избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей и добиваться его освобождения. Считаем, что арест — чрезмерно суровая мера с учетом состояния здоровья и возраста обвиняемого», — заявил он.
Павлов добавил, что в ближайшие дни собирается навестить Кудрявцева в СИЗО «Лефортово». Кроме того, он намерен ознакомиться с материалами дела.
Адвокат уточнил, что взяться за защиту Кудрявцева попросили его родственники. «Сегодня мы заключили соглашение и подали все необходимые документы следователю», — заключил Павлов.
Жалоба на заключение Кудрявцева под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 2 августа.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт