Защита Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, будет добиваться его освобождения из-под ареста

Защита 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, будет добиваться его освобождения из-под ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Мы собираемся участвовать в апелляционном обжаловании избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей и добиваться его освобождения. Считаем, что арест — чрезмерно суровая мера с учетом состояния здоровья и возраста обвиняемого», — заявил он.

Павлов добавил, что в ближайшие дни собирается навестить Кудрявцева в СИЗО «Лефортово». Кроме того, он намерен ознакомиться с материалами дела.

Адвокат уточнил, что взяться за защиту Кудрявцева попросили его родственники. «Сегодня мы заключили соглашение и подали все необходимые документы следователю», — заключил Павлов.

Жалоба на заключение Кудрявцева под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 2 августа.