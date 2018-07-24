Сергей Алексашенко: Российский бюджет может получить 620 млрд рублей без повышения НДС
Российский бюджет может получить 620 млрд рублей без повышения НДС. Для этого необходимо сократить расходы на содержание некоторых государственных служб. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ экономист Сергей Алексашенко.
«Если Росгвардию сократить в 4 раза, то можно большое количество денег сэкономить. Если распустить подразделения федеральной службы безопасности, которые работают по так называемой экономической преступности, а также подразделения по экстремизму, то можно достаточно вменяемую сумму сэкономить», — заявил он.
Алексашенко отметил, что необходимо ликвидировать дотации Газпрому, а также государственным банкам, которые получают деньги из бюджета на покрытие убытков каждый год.
«Я думаю, что таким образом мы раза в полтора бы больше денег собрали. Триллион в год могли бы собирать. И тогда можно было бы не повышать налог на НДС, а снизить его, например, на 1%», — заключил он.
Алексашенко отметил, что в результате повышения НДС цены на товары и услуги вырастут на 1,5-2%.
«Росстат нам будет рапортовать о том, что цены снижаются, но я думаю, что уже в октябре-ноябре они начнут расти гораздо быстрее, чем на протяжении последних месяцев», — сказал он.
Сегодня Государственная Дума утвердила повышение НДС с 18 до 20% в третьем чтении. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.
Комментарии7
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henry52 24 июля 2018 | 16:14
Без повышения НДС - неинтересно...
osj99 24 июля 2018 | 16:24
henry52: есть много идей по теме "где взять денег". У каждой группы населения в России есть свой рецепт. Но выбирается тот, который нравится царю. А царю хочется много солдатиков, ракеток и прочие игрушки. И ещё, чтобы никто не возомнил, что царя можно сменить. А ещё, чтобы друзья детства по-прежнему его любили и уважали. Вот, собственно, и весь список. В нём нет сирых бабушек и убогих дедушек? Ну, так они царю не интересны. Или, скажем так, интересны раз в 6 лет. Впрочем, и тогда - не сильно интересны.
nowyrusic 24 июля 2018 | 16:30
henry52: Цель повышения НДС заключается не просто в получении дополнительных денег в бюджет, а в разгоне инфляции.
А то больно низкая, зажралось населеньице.
Зарплату в связи с выборами пришлось повышать,
а инфляция низкая.
реальная зарплата может на пару процентов ьповыситься.
\население ротики раззявило ... А вот хрен им
polsan 24 июля 2018 | 16:37
nowyrusic: Новые люди должны появиться! Работа над этим уже идет.
У нас будет лучше, невзирая на то что становится все хуже. Опять наше сегодняне дает никаких надежд. Только – завтра. Только соединив прошлое с будущим и вычеркнув к чертовой матери настоящее, можно снова жить и работать. Опять на энтузиазме и снова без зарплаты! Связать деньги населения, а потом и их самих, и развязать, когда наступит миг, отделяющий будущее от настоящего… Это где-то… Неважно!
Жванецкий
yralez 24 июля 2018 | 16:19
А если еще сечина посадить, да мюллера, да роттенбергов,.....да с плешью который........по европам начнем на пенсии ездить.
wuwer 24 июля 2018 | 16:21
Он наверное экстримист...на святое покусился...
надо с холопьев три шкуры драть...,щоб Родину шибче любили
zhrv 24 июля 2018 | 16:50
- "если Росгвардию сократить в 4 раза, то можно большое количество денег сэкономить. Если распустить подразделения федеральной службы безопасности, которые работают по так называемой экономической преступности, а также подразделения по экстремизму..."
Да он экстремист, зла желает Светлейшему!