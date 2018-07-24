Сергей Алексашенко: Российский бюджет может получить 620 млрд рублей без повышения НДС

Российский бюджет может получить 620 млрд рублей без повышения НДС. Для этого необходимо сократить расходы на содержание некоторых государственных служб. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ экономист Сергей Алексашенко.

«Если Росгвардию сократить в 4 раза, то можно большое количество денег сэкономить. Если распустить подразделения федеральной службы безопасности, которые работают по так называемой экономической преступности, а также подразделения по экстремизму, то можно достаточно вменяемую сумму сэкономить», — заявил он.

Алексашенко отметил, что необходимо ликвидировать дотации Газпрому, а также государственным банкам, которые получают деньги из бюджета на покрытие убытков каждый год.

«Я думаю, что таким образом мы раза в полтора бы больше денег собрали. Триллион в год могли бы собирать. И тогда можно было бы не повышать налог на НДС, а снизить его, например, на 1%», — заключил он.

Алексашенко отметил, что в результате повышения НДС цены на товары и услуги вырастут на 1,5-2%.

«Росстат нам будет рапортовать о том, что цены снижаются, но я думаю, что уже в октябре-ноябре они начнут расти гораздо быстрее, чем на протяжении последних месяцев», — сказал он.

Сегодня Государственная Дума утвердила повышение НДС с 18 до 20% в третьем чтении. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.